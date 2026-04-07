പൈലറ്റിനെ രക്ഷിക്കലല്ല ലക്ഷ്യം, യുറേനിയം കടത്താനുള്ള നീക്കം; യുഎസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ഇറാൻ
Apr 7, 2026, 11:34 IST
ടെഹ്റാൻ: തങ്ങളുടെ പൈലറ്റിനെ രക്ഷിക്കാനെന്ന വ്യാജേന ഇറാനിലെ സുപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യം കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് യുറേനിയം മോഷ്ടിക്കാനാണെന്ന ആരോപണവുമായി ഇറാൻ രംഗത്ത്. കൊഹ്ഗിലുയേ-ബോയർ അഹമ്മദ് പ്രവിശ്യയിൽ വിമാനം തകർന്നു വീണ പൈലറ്റിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരച്ചിലെന്നത് കേവലം മറയാണെന്നും ഇതിനു പിന്നിൽ കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും ഇറാൻ അധികൃതർ ആരോപിച്ചു.
വാർത്തയിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- പൈലറ്റിനെ രക്ഷിക്കൽ നാടകം: അമേരിക്കൻ പൈലറ്റ് വീണുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം കൊഹ്ഗിലുയേ-ബോയർ അഹമ്മദ് പ്രവിശ്യയിലാണ്. എന്നാൽ പൈലറ്റിനെ രക്ഷിക്കാനെന്ന പേരിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് അമേരിക്കൻ സൈന്യം നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ സംശയാസ്പദമാണെന്ന് ഇറാൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
- യുറേനിയം മോഷണശ്രമം: ഇറാന്റെ ആണവ സമ്പുഷ്ടീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനും അവിടെയുള്ള യുറേനിയം ശേഖരം മോഷ്ടിക്കാനുമുള്ള ഒരു 'റിഹേഴ്സൽ' ആണ് അമേരിക്ക നടത്തുന്നതെന്ന് ഇറാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
- യുഎസ് നീക്കം: പൈലറ്റിനെ കണ്ടെത്താൻ എന്ന പേരിൽ ആധുനിക സന്നാഹങ്ങളുമായി അമേരിക്കൻ സൈന്യം മേഖലയിൽ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് തങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നാണ് ഇറാന്റെ നിലപാട്.
- യുദ്ധ സാഹചര്യം: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇറാൻ-യുഎസ് സംഘർഷം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ ആരോപണങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
അമേരിക്കൻ പൈലറ്റിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കം വെറും കെട്ടുകഥയാണെന്നും സൈനികമായ അധിനിവേശത്തിനുള്ള തന്ത്രമാണെന്നുമാണ് ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട്. ഇതിനോട് യുഎസ് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.