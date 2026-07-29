ഫുട്ബോളിൽ 'ആറ്റമിക് ബോംബ്'; ലോകകപ്പ് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകർക്ക് വിൽക്കാൻ ഫിഫ: വൻ പ്രതിഷേധവുമായി യുവേഫ
കായിക ലോകത്തെ പിടിച്ചുചുലിക്കിക്കൊണ്ട് ഫിഫയുടെ (FIFA) പുതിയ വാണിജ്യ നീക്കങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റുകളുടെ നടത്തിപ്പും വാണിജ്യ അവകാശങ്ങളും ഒരു പുതിയ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് കീഴിലാക്കാനും അതിലേക്ക് ട്രംപ് കുടുംബവുമായി ബന്ധമുള്ള സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകരെ കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫന്റീനോയുടെ പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കും ബഹിഷ്കരണ ഭീഷണികൾക്കും വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
എന്താണ് പുതിയ പദ്ധതി? ഫിഫയുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവന്റുകളും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി 'ഫിഫ ഫോർവേഡ് എന്റർപ്രൈസ്' (FFE) എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു സബ്സിഡിയറി കമ്പനി രൂപീകരിക്കാനാണ് ഫിഫയുടെ നീക്കം. ഇതിലൂടെ ഫിഫയുടെ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ, കമ്പനിയുടെ 20 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ ഓഹരികൾ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകർക്ക് വിൽക്കാനാണ് പദ്ധതി.
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പങ്ക്: യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫന്റീനോയ്ക്കുള്ള അടുത്ത ബന്ധം ഇതിൽ നിർണായകമാണ്. ട്രംപിന്റെ മരുമകനായ ജാരേഡ് കുഷ്നറുടെ സഹോദരൻ ജോഷ്വ കുഷ്നറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിക്ഷേപ സ്ഥാപനമായ 'ത്രൈവ് എറ്റേർണൽ' (Thrive Eternal) ആണ് ഈ നിക്ഷേപക സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഫിഫ പറയുന്നതഎങ്ങനെ? ഈ വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ അധിക ഫണ്ട് സമാഹരിക്കാമെന്നും, ഫിഫയുടെ 211 അംഗ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വികസന ഫണ്ട് 2027-2030 സൈക്കിളിൽ 8 ദശലക്ഷം ഡോളറിൽ നിന്ന് ഒറ്റത്തവണയായി 20 ദശലക്ഷം ഡോളറായി ഉയർത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുമാണ് ഫിഫയുടെ വാദം.
എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നത്? ഫുട്ബോളിന്റെ ആത്മാവും ഭരണവും വിൽക്കാനുള്ളതല്ലെന്നും, ഇതിൽ സാമ്പത്തിക സുതാര്യതയില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഭരണസമിതിയായ ഉയേഫ (UEFA) കടുത്ത എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തി. ലോകകപ്പ് പോലുള്ള ഒരു കായിക മാമാങ്കം ലാഭത്തിനുവേണ്ടി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് തീറെഴുതിക്കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് വിമർശനം.
ബഹിഷ്കരണ ഭീഷണി: ഫിഫ ഈ തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതടക്കമുള്ള കടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അടിയന്തര യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ഇതിനെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്.