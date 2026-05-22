കൗണ്ട്ഡൗൺ തടസ്സപ്പെട്ടു; സ്പേസ് എക്സിന്റെ 'സ്റ്റാർഷിപ്പ് വി3' വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചു: പുനർവിക്ഷേപണം ഇന്ന് രാത്രി
ടെക്സസ്: വൻ പ്രധാന്യത്തോടെ ലോകം കാത്തിരുന്ന സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറ മെഗാ റോക്കറ്റായ 'സ്റ്റാർഷിപ്പ് വി3'-യുടെ (Starship V3) കന്നി പരീക്ഷണ വിക്ഷേപണം അവസാന നിമിഷം മാറ്റിവെച്ചു. അമേരിക്കയിലെ ടെക്സസിലുള്ള സ്റ്റാർബേസ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിക്ഷേപണമാണ് കൗണ്ട്ഡൗണിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ചത്. കേടുപാടുകൾ പരിഹരിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച (ഇന്ന്) രാത്രി തന്നെ റോക്കറ്റ് വീണ്ടും വിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് സ്പേസ് എക്സ് മേധാവി ഇലോൺ മസ്ക് അറിയിച്ചു.
ഇന്ധനത്തിന്റെ താപനില, മർദ്ദം എന്നിവയിലുണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങളും വിക്ഷേപണ തറയിലെ മെക്കാനിക്കൽ സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ തകരാറുമാണ് പെട്ടെന്ന് കൗണ്ട്ഡൗൺ നിർത്തിവെക്കാൻ കാരണമായത്. വിക്ഷേപണ ടവറിലെ കൂറ്റൻ റോബോട്ടിക് കൈകളിൽ (Chopsticks) ഉള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് പിൻ കൃത്യസമയത്ത് പിന്നോട്ട് മാറാത്തതാണ് പ്രധാന വില്ലനായതെന്ന് ഇലോൺ മസ്ക് വ്യക്തമാക്കി. രാത്രി തന്നെ ഈ തകരാർ പരിഹരിക്കുമെന്നും വെള്ളിയാഴ്ച യു.എസ് സമയം വൈകുന്നേരം 5:30-ഓടെ (ഇന്ത്യൻ സമയം ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ) വീണ്ടും വിക്ഷേപണത്തിന് ശ്രമിക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.
നാസയുടെ ഭാവി ചന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾക്കും സ്പേസ് എക്സിന്റെ തന്നെ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അതിവേഗം ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുമായി ഡസൻ കണക്കിന് അത്യാധുനിക അപ്ഗ്രേഡുകളോടെയാണ് 'വി3' പതിപ്പ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുൻപ് നടന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിലെ പരാജയങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മാസങ്ങൾ നീണ്ട പുനർരൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സ്പേസ് എക്സ് ഈ വമ്പൻ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിന് ഒരുക്കിയത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ റോക്കറ്റ് ദൗത്യത്തിന്റെ പരാജയം ഭാവി പദ്ധതികളെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്നും ഫാക്ടറിയിൽ കൂടുതൽ വി3 റോക്കറ്റുകൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്നും മസ്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.