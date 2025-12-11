അതിസമ്പന്നർക്ക് എളുപ്പവഴി; യുഎസ് റെസിഡൻസിക്കായി ഒരു മില്യൺ ഡോളറിന്റെ 'ഗോൾഡ് കാർഡ്' പദ്ധതിയുമായി ട്രംപ്

By Metro DeskDec 11, 2025, 12:16 IST
Trump Gold Card

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അതിസമ്പന്നരായ വിദേശ പൗരന്മാർക്കായി യുഎസിൽ സ്ഥിരതാമസത്തിന് (US Residency) അതിവേഗ പാതയൊരുക്കുന്ന പുതിയ 'ഗോൾഡ് കാർഡ്' (Gold Card) വിസ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം, ഒരു മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 8.3 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ) നൽകുന്നവർക്ക് യുഎസ് റെസിഡൻസി അതിവേഗം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും.

  • ലക്ഷ്യം: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ധനികരായ നിക്ഷേപകരെയും വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളെയും അമേരിക്കയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
  • നിക്ഷേപം/സംഭാവന: വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകർ 1 മില്യൺ ഡോളർ യുഎസ് സർക്കാരിന് 'സംഭാവന' നൽകണം. കോർപ്പറേറ്റ് സ്പോൺസർമാർക്ക് നിരക്ക് ഇതിലും കൂടുതലാണ്. 5 മില്യൺ ഡോളർ മുടക്കുന്നവർക്കായി 'പ്ലാറ്റിനം' (Platinum) ഓപ്ഷനും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
  • വേഗത: സാധാരണ ഗ്രീൻ കാർഡ് (Green Card) അപേക്ഷകൾ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുപോകുമ്പോൾ, 'ഗോൾഡ് കാർഡ്' വഴി ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ റെസിഡൻസി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.
  • പ്രതികരണം: ഈ പദ്ധതിക്ക് അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സമ്പന്നർക്ക് പണം നൽകി പൗരത്വം വിൽക്കുന്നു എന്ന വിമർശനവും, രാജ്യത്തേക്ക് മൂലധനം ആകർഷിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന വാദവുമാണ് പ്രധാനമായും ഉയരുന്നത്.

​യുഎസ് കോൺഗ്രസിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ (Executive Order) വഴിയാണ് പദ്ധതിയുടെ നിയമസാധുത സ്ഥാപിക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നത്.

