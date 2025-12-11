അതിസമ്പന്നർക്ക് എളുപ്പവഴി; യുഎസ് റെസിഡൻസിക്കായി ഒരു മില്യൺ ഡോളറിന്റെ 'ഗോൾഡ് കാർഡ്' പദ്ധതിയുമായി ട്രംപ്
Dec 11, 2025, 12:16 IST
യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അതിസമ്പന്നരായ വിദേശ പൗരന്മാർക്കായി യുഎസിൽ സ്ഥിരതാമസത്തിന് (US Residency) അതിവേഗ പാതയൊരുക്കുന്ന പുതിയ 'ഗോൾഡ് കാർഡ്' (Gold Card) വിസ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം, ഒരു മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 8.3 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ) നൽകുന്നവർക്ക് യുഎസ് റെസിഡൻസി അതിവേഗം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും.
- ലക്ഷ്യം: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ധനികരായ നിക്ഷേപകരെയും വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളെയും അമേരിക്കയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
- നിക്ഷേപം/സംഭാവന: വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകർ 1 മില്യൺ ഡോളർ യുഎസ് സർക്കാരിന് 'സംഭാവന' നൽകണം. കോർപ്പറേറ്റ് സ്പോൺസർമാർക്ക് നിരക്ക് ഇതിലും കൂടുതലാണ്. 5 മില്യൺ ഡോളർ മുടക്കുന്നവർക്കായി 'പ്ലാറ്റിനം' (Platinum) ഓപ്ഷനും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
- വേഗത: സാധാരണ ഗ്രീൻ കാർഡ് (Green Card) അപേക്ഷകൾ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുപോകുമ്പോൾ, 'ഗോൾഡ് കാർഡ്' വഴി ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ റെസിഡൻസി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.
- പ്രതികരണം: ഈ പദ്ധതിക്ക് അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സമ്പന്നർക്ക് പണം നൽകി പൗരത്വം വിൽക്കുന്നു എന്ന വിമർശനവും, രാജ്യത്തേക്ക് മൂലധനം ആകർഷിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന വാദവുമാണ് പ്രധാനമായും ഉയരുന്നത്.
യുഎസ് കോൺഗ്രസിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ (Executive Order) വഴിയാണ് പദ്ധതിയുടെ നിയമസാധുത സ്ഥാപിക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നത്.