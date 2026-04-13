ലോകം വിറയ്ക്കുന്ന 'പറക്കും കൊട്ടാരം'; എയർ ഫോഴ്സ് വണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്ത്
Apr 13, 2026, 15:44 IST
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന എയർ ഫോഴ്സ് വൺ വെറുമൊരു വിമാനമല്ല, മറിച്ച് ആകാശത്തെ ഒരു കോട്ടയാണ്. കാലങ്ങളായി ഈ വിമാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രചരിച്ചിരുന്ന പല അഭ്യൂഹങ്ങളും ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് എയർ ഫോഴ്സ് വൺ ഇത്ര സവിശേഷമാകുന്നത്?
- ആണവാക്രമണത്തെപ്പോലും പ്രതിരോധിക്കും: ഭൂമിയിൽ ഒരിടത്ത് ആണവാക്രമണം ഉണ്ടായാൽ പോലും അതിന്റെ റേഡിയേഷനിൽ നിന്നും ആഘാതത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളിലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ വിമാനത്തിന് സാധിക്കും. വിമാനത്തിന്റെ പുറംഭാഗം അത്രമേൽ സുരക്ഷിതമായാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ താഴെ ഇറങ്ങേണ്ട: പറക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനുള്ള (Mid-air refueling) സംവിധാനം ഇതിലുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളോളം ആകാശത്ത് തന്നെ തുടരാൻ ഇതിന് കഴിയും.
- മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം: ശത്രുരാജ്യങ്ങൾ വിമാനത്തിന് നേരെ മിസൈൽ തൊടുത്തുവിട്ടാൽ അതിനെ ദിശമാറ്റി വിടാനോ ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ തകർക്കാനോ ഉള്ള അത്യാധുനിക ജാമറുകളും പ്രതിരോധ കവചങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്.
- സഞ്ചരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ്: പ്രസിഡന്റിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരു മിനി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ, ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം, അത്യാധുനിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്റർ എന്നിവ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. കടലിലായാലും ആകാശത്തായാലും ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള സൈനികരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഈ വിമാനത്തിലിരുന്ന് സാധിക്കും.
അഭ്യൂഹങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു
വർഷങ്ങളോളം അതീവ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പല സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഇപ്പോൾ ഭാഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വെറുമൊരു വിമാനം എന്നതിലുപരി അമേരിക്കയുടെ സൈനിക കരുത്തിന്റെ അടയാളം കൂടിയാണ് ഈ ബോയിംഗ് 747 വിമാനം. ഏത് യുദ്ധസാഹചര്യത്തിലും പ്രസിഡന്റിന് സുരക്ഷിതമായി ഇരുന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു വിമാനം ഇതാണെന്ന് വിദഗ്ധർ സമ്മതിക്കുന്നു.