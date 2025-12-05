ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം സഞ്ചരിച്ചെത്തിയ 'അതിഥി'; സൂപ്പർനോവയിൽ നിന്നുള്ള കോസ്മിക് രശ്മി വിമാനത്തെ തകരാറിലാക്കി: യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്ക്
Updated: Dec 5, 2025, 12:19 IST
ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് വിദൂര ഗാലക്സിയിൽ (ക്ഷീരപഥത്തിന് പുറത്ത്) സംഭവിച്ച ഒരു സൂപ്പർനോവ (Supernova) പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്നുള്ള ഉയർന്ന ഊർജ്ജമുള്ള കണങ്ങൾ (High-energy particles) ഭൂമിയിലെ ഒരു യാത്രാവിമാനത്തിൽ പതിക്കുകയും, വിമാനത്തിന് പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാകാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. ഈ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവത്തിൽ 15-ഓളം യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും വിമാനം അടിയന്തരമായി നിലത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു.
സംഭവം ഇങ്ങനെ:
- ഒക്ടോബർ 30-ന്, കാൻകൂണിൽ നിന്ന് ന്യൂജേഴ്സിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ജെറ്റ്ബ്ലൂ എയർബസ് A320 വിമാനമാണ് ഫ്ലോറിഡയ്ക്ക് മുകളിൽ വെച്ച് യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്നുപോയത്.
- വിമാന നിർമ്മാതാക്കളായ എയർബസ് (Airbus) പ്രാഥമികമായി ഇതിന് കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിലെ തീവ്രമായ സൗരവികിരണം (Intense Solar Radiation) ആണെന്ന് സംശയിച്ചെങ്കിലും, അന്നേ ദിവസം സൗരജ്വാലകളുടെ തീവ്രത (Solar Flares) കുറവായിരുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
- ബദൽ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്, ബഹിരാകാശ കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധനായ ക്ലൈവ് ഡയർ (Clive Dyer) പറയുന്നത്, ഈ സംഭവം ഒരു കോസ്മിക് റേ (Cosmic Ray) അഥവാ ഗാലക്റ്റിക് കണികാ പ്രവാഹം വിമാനത്തിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ പതിച്ചതുകൊണ്ടാവാം എന്നാണ്.
- വിദൂര നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ (സൂപ്പർനോവ) നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചെത്തുന്ന ഈ കണികകൾ, വിമാനത്തിലെ സെൻസറുകളിലോ ഓൺബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലോ തട്ടി ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളിൽ പിഴവ് (Single-event upset) വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
- ഈ പിഴവ് കാരണം വിമാനത്തിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സംവിധാനത്തിന് തകരാർ സംഭവിക്കുകയും, വിമാനം പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴുകയും ചെയ്തെന്നാണ് അനുമാനം.
- ഇതേത്തുടർന്ന്, എയർബസ് തങ്ങളുടെ 6,000-ത്തിലധികം A320 വിമാനങ്ങളിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ നൽകി ഈ ദുർബലത പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.