വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയ 'കൈക്കോടാലിയെ' പിടികൂടും; മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജയിലിലാക്കും: ട്രംപ്
ഇറാനിൽ തകർന്നുവീണ അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ദൗത്യത്തിനിടെ അതീവ രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോർന്നതിൽ കടുത്ത രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു 'കൈക്കോടാലി' (Mole) ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയ വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താൻ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
രക്ഷാദൗത്യം അപകടത്തിലാക്കി
ഇറാൻ വെടിവെച്ചിട്ട എഫ്-15ഇ വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റിനെ നേരത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വെപ്പൺ സിസ്റ്റംസ് ഓഫീസറെ കണ്ടെത്താനുള്ള രഹസ്യ നീക്കങ്ങൾക്കിടെയാണ് വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നത്.
ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജീവനും രക്ഷാദൗത്യത്തിന് എത്തിയ സൈനികർക്കും വലിയ ഭീഷണിയായെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. ഈ വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ തന്റെ ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
"വാർത്ത നൽകിയ വ്യക്തി ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും, അത് അധികകാലം നീണ്ടുനിൽക്കില്ല," ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്, ഫോക്സ് ന്യൂസ്, ആക്സിയോസ് തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ വാർത്ത ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മാധ്യമത്തെയോ റിപ്പോർട്ടറെയോ ട്രംപ് പേരെടുത്തു പറഞ്ഞില്ല. അതീവ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് രണ്ടാമതൊരു അമേരിക്കൻ സൈനികൻ കൂടി ഇറാനിൽ ഉണ്ടെന്ന് ശത്രുസൈന്യത്തിന് സൂചന നൽകാൻ കാരണമായെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ശത്രുവിനെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ വൻ സന്നാഹം
ഇറാൻ സൈന്യത്തിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ നടത്തിയ വൻ സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും ട്രംപ് പങ്കുവെച്ചു. 155 വിമാനങ്ങളാണ് ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇതിൽ 4 ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ, 64 ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ, 48 റീഫ്യൂവലിംഗ് ടാങ്കറുകൾ, 13 രക്ഷാവിമാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇറാൻ സൈന്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് (Subterfuge) അമേരിക്കൻ സൈന്യം പ്രയോഗിച്ചത്.
മലനിരകളിലെ അതിജീവനം
വിമാനം തകർന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വേഗത്തിൽ മാറിയതാണ് രക്ഷയായതെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. കനത്ത രക്തസ്രാവമുണ്ടായിട്ടും പരിക്കേറ്റ സൈനികൻ മലനിരകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും അമേരിക്കൻ സേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്റെ സ്ഥാനം കൃത്യമായി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
സാധാരണയായി വിമാനം തകരുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ശത്രുസൈന്യം ആദ്യം എത്തുകയെന്നും അവിടെനിന്ന് എത്രയും വേഗം മാറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സാധിച്ചതായും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയവരെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കുമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ്.