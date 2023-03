അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരായ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം യുഎസ് ഷോർട്ട് സെല്ലർ ഹിൻഡൻബർഗ് റിസർച്ച് വ്യാഴാഴ്‌ച ട്വിറ്റർ സ്ഥാപകൻ ജാക്ക് ഡോർസിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പേയ്‌മെന്റ് സ്ഥാപനമായ ബ്ലോക്ക് ഐഎൻസിക്കെതിരെയാണ് അടുത്ത റിപ്പോർട്ട്. "ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം അമിതമായി കാണിക്കുകയും, ഉപഭോക്തൃ ഏറ്റെടുക്കൽ ചെലവ് കുറച്ചുകാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്നാണ് ബ്ലോക്കിനെതിരായ ആരോപണം.

മുൻ ബ്ലോക്ക് ജീവനക്കാർ അവർ അവലോകനം ചെയ്‌ത അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഏകദേശം 40 ശതമാനത്തിനും 70 ശതമാനത്തിനും ഇടയിൽ എണ്ണം വ്യാജമാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ഡോർസിയുടെ ബ്ലോക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് വർഷത്തെ അന്വേഷണം "ഉപഭോക്താക്കൾക്കും സർക്കാരിനുമെതിരെ വഞ്ചന നടത്താനുള്ള കമ്പനിയുടെ സന്നദ്ധത വെളിപ്പെടുത്തി" എന്ന് ഹിൻഡൻബർഗ് റിസർച്ച് പറഞ്ഞു.

ബ്ലോക്കിന്റെ സ്‌റ്റോക്ക് കുതിച്ചുയർന്നപ്പോൾ, സഹസ്ഥാപകരായ ജാക്ക് ഡോർസിയും ജെയിംസ് മക്കെൽവിയും കോവിഡ് സമയത്ത് 1 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം സ്‌റ്റോക്ക് വിറ്റുവെന്ന് ഹിൻഡൻബർഗ് പറഞ്ഞു. "സിഎഫ്ഒ അമൃത അഹൂജയും ക്യാഷ് ആപ്പ് ബ്രയാൻ ഗ്രാസഡോണിയയുടെ ലീഡ് മാനേജരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകളും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു," ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

ജാക്ക് ഡോർസിയുടെ ബ്ലോക്ക് ഇൻ‌കോർപ്പറേറ്റിൽ തങ്ങൾ ചെറിയ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നതായി യുഎസ് ഷോർട്ട് സെല്ലർ സ്ഥാപനം പറഞ്ഞു. മുമ്പ് സ്‌ക്വയർ ഐഎൻസി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ബ്ലോക്ക് ഐഎൻസി, 44 ബില്യൺ ഡോളർ വിപണി മൂലധനമുള്ള കമ്പനിയാണ്. അതേസമയം, ബ്ലൂംബെർഗ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ന്യൂയോർക്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഓഹരി വില വില 20 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 58.35 ഡോളർ ആയി.

