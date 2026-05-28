ഹോർമുസ് കരാർ പ്രതിസന്ധിയിൽ; ഇറാനിൽ വീണ്ടും യുഎസ് ബോംബാക്രമണം: തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ
വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്റാൻ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) വഴിയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നടന്നിരുന്ന സമാധാന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും ഇറാനും തമ്മിൽ വീണ്ടും ശക്തമായ സൈനികാക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ നിലവിൽ വന്ന താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തലിന് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലാണിത്.
ആക്രമണത്തിന്റെ തുടക്കം
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാല് വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ സൈന്യം മുന്നറിയിപ്പ് വെടിയുതിർത്തതോടെയാണ് സംഘർഷം വീണ്ടും വഷളായത്. ഇതിന് പിന്നാലെ കടലിടുക്കിൽ ഭീഷണി ഉയർത്തിയ ഇറാന്റെ നാല് ആക്രമണ ഡ്രോണുകൾ യുഎസ് സൈന്യം വെടിവച്ചിട്ടു. കൂടാതെ, അഞ്ചാമത് ഡ്രോൺ വിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്ന ഇറാന്റെ തെക്കൻ തുറമുഖ നഗരമായ ബന്ദർ അബ്ബാസിലെ (Bandar Abbas) കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷന് നേരെ യുഎസ് വ്യോമാക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ നടപടി പൂർണ്ണമായും പ്രതിരോധപരമായിരുന്നു എന്നാണ് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഇറാന്റെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി
യുഎസ് ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇറാൻ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന് ആരോപിച്ച് കുവൈറ്റിലുള്ള അമേരിക്കൻ വ്യോമതാവളത്തിന് നേരെ ഇറാന്റെ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തി. കുവൈറ്റ് വ്യോമസേന തങ്ങളുടെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ (Air Defense Systems) ഉപയോഗിച്ച് ശത്രു മിസൈലുകൾ പ്രതിരോധിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്: ഇറാൻ ഇപ്പോൾ ചർച്ചകളിൽ വളരെ ദുർബലമായ അവസ്ഥയിലാണെന്നും തങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ ഒരു കരാറിൽ എത്തിച്ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സൈനിക നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഒമാന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ തയ്യാറാക്കിയതായി പറയപ്പെടുന്ന കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ വൈറ്റ് ഹൗസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
ആഗോള വിപണിയിൽ ആശങ്ക
സംഘർഷം കടുത്തതോടെ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വീണ്ടും ഉയർന്നു. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില വീണ്ടും ബാരലിന് 95 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ നൂറുകണക്കിന് കപ്പലുകളും ഇരുപതിനായിരത്തോളം ജീവനക്കാരും കടലിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഏഷ്യൻ ഓഹരി വിപണികളിലും ഈ തകർച്ച പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്.