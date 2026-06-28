ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം നമ്മുടെ പൊതുവീട്; ഇന്ത്യ-സെയ്ഷെൽസ് ബന്ധം ശക്തമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി: യുപിഐ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു
വിക്ടോറിയ: ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും പൊതുവീടാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യയും സെയ്ഷെൽസും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി-സുരക്ഷാ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി സെയ്ഷെൽസിൽ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി, സെയ്ഷെൽസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. പാട്രിക് ഹെർമിനിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ സൗഹൃദം പുതുക്കിയത്.
ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ (DPI) ഭാഗമായി ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനമായ യുപിഐ (UPI) സെയ്ഷെൽസിലും നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ചരിത്രപരമായ കരാറിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ചു. ഇതോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൂടുതൽ സുഗമമാകും.
"ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം നമ്മുടെ പൊതുവീടാണ്. അതിന്റെ സുരക്ഷയും സുസ്ഥിരതയും പുരോഗതിയും നമ്മുടെ സംയുക്ത ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സാമ്പത്തിക സമൃദ്ധിയോടൊപ്പം സമുദ്ര സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇന്ത്യ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്," - പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി.
യുപിഐ കരാറിന് പുറമെ ആരോഗ്യം, കൃഷി, ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം, കുറ്റവാളികളെ കൈമാറൽ (Extradition treaty) തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സുപ്രധാന ധാരണാപത്രങ്ങൾ കൈമാറി. സെയ്ഷെൽസിന്റെ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ രാജ്യം തങ്ങളുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ 'ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൂ ഹൊറൈസൺ' (Guardian of the Blue Horizon) നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. അമ്പത് വർഷം പിന്നിടുന്ന ഇന്ത്യ-സെയ്ഷെൽസ് നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകുന്നതാണ് ഈ സന്ദർശനം.