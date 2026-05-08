ബ്രിട്ടീഷ് പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലേബർ പാർട്ടിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി; സ്റ്റാർമർക്കെതിരെ രാജിസമ്മർദ്ദം: പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
May 8, 2026, 15:49 IST
ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടനിൽ നടന്ന നിർണ്ണായകമായ പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ലേബർ പാർട്ടിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി. പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ് രണ്ട് വർഷം തികയുന്നതിന് മുൻപേ നേരിട്ട ഈ പരാജയം വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നൂറുകണക്കിന് സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ സ്റ്റാർമറുടെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നുതന്നെ സ്വരങ്ങൾ ഉയർന്നുതുടങ്ങി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സീറ്റുകളിലെ നഷ്ടം: ആദ്യഘട്ട ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ ലേബർ പാർട്ടിക്ക് 200-ലധികം കൗൺസിലർമാരെയും എട്ടോളം പ്രാദേശിക ഭരണസമിതികളുടെ (Councils) നിയന്ത്രണവും നഷ്ടമായി.
- റിഫോം യുകെ മുന്നേറ്റം: നൈജൽ ഫാരേജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'റിഫോം യുകെ' (Reform UK) വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. പല ലേബർ കോട്ടകളിലും അവർ കടന്നുകയറി.
- സ്റ്റാർമറുടെ നിലപാട്: തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി സ്റ്റാർമർ, പക്ഷേ രാജിയില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജനങ്ങൾ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ താൻ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ പറഞ്ഞു.
- ഭാവി പ്രതിസന്ധി: തന്റെ അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് സ്റ്റാർമർ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും, പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ എതിർപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകും. എനർജി സെക്രട്ടറി എഡ് മിലിബാൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ സ്റ്റാർമർ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ജീവിതച്ചെലവ് വർധിച്ചതും ലേബർ പാർട്ടിയുടെ ജനപ്രീതി കുറയാൻ കാരണമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 2029-ൽ നടക്കേണ്ട അടുത്ത പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി പാർട്ടിയിൽ നേതൃമാറ്റമുണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.