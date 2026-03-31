അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഡിഎച്ച്എസ് ഷട്ട്ഡൗൺ; സെനറ്റ് ബില്ലിനെ തള്ളി ഹൗസ് റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർ
യുഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി (DHS) നേരിടുന്ന റെക്കോർഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള സ്തംഭനാവസ്ഥയ്ക്ക് (Shutdown) ഡെമോക്രാറ്റുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി വൈറ്റ് ഹൗസ്. സെനറ്റ് പാസാക്കിയ ഒത്തുതീർപ്പ് ബില്ലിനെ ഹൗസ് റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഈ പ്രതികരണം.
1. എന്താണ് പ്രതിസന്ധി?
അമേരിക്കയുടെ അതിർത്തി സുരക്ഷയും എയർപോർട്ട് സുരക്ഷയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി (DHS) കഴിഞ്ഞ 45 ദിവസത്തിലേറെയായി ഭാഗികമായി സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പളം മുടങ്ങി. വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ പരിശോധന വൈകുന്നതും യാത്രക്കാരെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
2. സെനറ്റ് ഒത്തുതീർപ്പും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരുടെ നിലപാടും:
ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ യുഎസ് സെനറ്റ് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ബില്ല് പാസാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ICE) പോലുള്ള ഏജൻസികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ഈ ബില്ലിലില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിലെ (House of Representatives) റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർ ഇത് തള്ളി. തങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച ബില്ല് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ അംഗീകരിക്കാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധി നീളാൻ കാരണമെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെയും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരുടെയും വാദം.
3. പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ:
- ടി.എസ്.എ (TSA) ഉദ്യോഗസ്ഥർ: ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടത്തോടെ അവധി എടുക്കുന്നത് യാത്രയെ ബാധിക്കുന്നു.
- ട്രംപിന്റെ ഇടപെടൽ: ടി.എസ്.എ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രത്യേക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയെങ്കിലും നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രധാന വസ്തുതകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
|
വിഷയം
|
നിലവിലെ സ്ഥിതി
|
ഷട്ട്ഡൗൺ കാലാവധി
|
45 ദിവസം പിന്നിട്ടു (ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയത്).
|
പ്രധാന തർക്കം
|
അതിർത്തി സുരക്ഷയ്ക്കും നാടുകടത്തൽ നടപടികൾക്കുമുള്ള ഫണ്ട്.
|
ബാധിക്കപ്പെട്ടവർ
|
എയർപോർട്ട് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, ഫെമ (FEMA).
|
വൈറ്റ് ഹൗസ് നിലപാട്
|
ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ കടുംപിടുത്തമാണ് സ്തംഭനാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം.
ഈ ഭരണഘടനാപരമായ സ്തംഭനാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ അവധി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തണമെന്നും ഉടൻ ധാരണയിലെത്തണമെന്നും ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടു.