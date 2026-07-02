യുകെ റോച്ച്ഡെയ്ൽ പീഡന പരമ്പരയിലെ മുഖ്യപ്രതി ജയിൽ മോചിതനായി; നാടുകടത്താനാകാതെ നിയമക്കുരുക്ക്: ആശങ്കയിൽ ഇരകൾ
ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടനെ നടുക്കിയ റോച്ച്ഡെയ്ൽ ചൈൽഡ് ഗ്രൂമിംഗ് (Rochdale grooming gang) പീഡനക്കേസിലെ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ ഷബീർ അഹമ്മദ് (73) ജയിൽ മോചിതനായി. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ ലഹരി നൽകി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസിൽ 2012-ൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇയാൾ 14 വർഷത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
'ഡാഡി' എന്ന വിളിപ്പേരിലറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഷബീർ അഹമ്മദിന്റെ മോചനം ഇരകളായ പെൺകുട്ടികളിലും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലും വലിയ ഭീതി പടർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നിയമക്കുരുക്കിൽ നാടുകടത്തൽ തടസ്സപ്പെട്ടു
ബ്രിട്ടീഷ്-പാകിസ്താൻ ഇരട്ട പൗരത്വമുണ്ടായിരുന്ന ഷബീർ അഹമ്മദിന്റെ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വം കുറ്റകൃത്യത്തിന് പിന്നാലെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ഇയാളെ പാകിസ്താനിലേക്ക് നാടുകടത്തുമെന്നായിരുന്നു അധികൃതർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 1971-ലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമത്തിലെ ചില സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ (Loophole) മൂലം ഇയാളെ നാടുകടത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഹോം ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എന്താണ് നിയമക്കുരുക്ക്?
യുകെയുടെ 1971-ലെ ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമപ്രകാരം, 1973-ന് മുൻപ് ബ്രിട്ടനിൽ എത്തുകയും കുറഞ്ഞത് 5 വർഷമെങ്കിലും അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും ചെയ്ത കോമൺവെൽത്ത് പൗരന്മാരെ നാടുകടത്തുന്നതിന് നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങളുണ്ട്.
കർശന നിരീക്ഷണം, യുകെയിൽ പ്രതിഷേധം
നിലവിൽ ഷബീർ അഹമ്മദിന് കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇലക്ട്രോണിക് ടാഗ് ഘടിപ്പിച്ചു ഇയാളുടെ ചലനങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷിക്കും.
പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടികളെയോ കുട്ടികളെയോ യാതൊരു കാരണവശാലും ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല.
റോച്ച്ഡെയ്ൽ മേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്.
ബ്രിട്ടനിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ആൻഡി ബേൺഹാം (Andy Burnham) ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സംഭവത്തിൽ കടുത്ത അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ ക്രൂരനായ കുറ്റവാളിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും ഇതിനായി നിയമ ഭേദഗതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.