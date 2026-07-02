യുകെ റോച്ച്‌ഡെയ്‌ൽ പീഡന പരമ്പരയിലെ മുഖ്യപ്രതി ജയിൽ മോചിതനായി; നാടുകടത്താനാകാതെ നിയമക്കുരുക്ക്: ആശങ്കയിൽ ഇരകൾ

By  Metro Desk Jul 2, 2026, 20:20 IST
ലണ്ടൻ

ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടനെ നടുക്കിയ റോച്ച്‌ഡെയ്‌ൽ ചൈൽഡ് ഗ്രൂമിംഗ് (Rochdale grooming gang) പീഡനക്കേസിലെ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ ഷബീർ അഹമ്മദ് (73) ജയിൽ മോചിതനായി. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ ലഹരി നൽകി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസിൽ 2012-ൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇയാൾ 14 വർഷത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.

​'ഡാഡി' എന്ന വിളിപ്പേരിലറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഷബീർ അഹമ്മദിന്റെ മോചനം ഇരകളായ പെൺകുട്ടികളിലും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലും വലിയ ഭീതി പടർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

​നിയമക്കുരുക്കിൽ നാടുകടത്തൽ തടസ്സപ്പെട്ടു

​ബ്രിട്ടീഷ്-പാകിസ്താൻ ഇരട്ട പൗരത്വമുണ്ടായിരുന്ന ഷബീർ അഹമ്മദിന്റെ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വം കുറ്റകൃത്യത്തിന് പിന്നാലെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ഇയാളെ പാകിസ്താനിലേക്ക് നാടുകടത്തുമെന്നായിരുന്നു അധികൃതർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 1971-ലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമത്തിലെ ചില സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ (Loophole) മൂലം ഇയാളെ നാടുകടത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഹോം ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എന്താണ് നിയമക്കുരുക്ക്?

യുകെയുടെ 1971-ലെ ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമപ്രകാരം, 1973-ന് മുൻപ് ബ്രിട്ടനിൽ എത്തുകയും കുറഞ്ഞത് 5 വർഷമെങ്കിലും അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും ചെയ്ത കോമൺവെൽത്ത് പൗരന്മാരെ നാടുകടത്തുന്നതിന് നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങളുണ്ട്.

​കർശന നിരീക്ഷണം, യുകെയിൽ പ്രതിഷേധം

​നിലവിൽ ഷബീർ അഹമ്മദിന് കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

​ഇലക്ട്രോണിക് ടാഗ് ഘടിപ്പിച്ചു ഇയാളുടെ ചലനങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷിക്കും.

​പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടികളെയോ കുട്ടികളെയോ യാതൊരു കാരണവശാലും ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല.

​റോച്ച്‌ഡെയ്‌ൽ മേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്.

​ബ്രിട്ടനിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ആൻഡി ബേൺഹാം (Andy Burnham) ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സംഭവത്തിൽ കടുത്ത അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ ക്രൂരനായ കുറ്റവാളിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും ഇതിനായി നിയമ ഭേദഗതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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