ഭൂരിപക്ഷം കുറയുന്നു; റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരോട് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കാൻ ട്രംപിന്റെ ആഹ്വാനം
Jan 7, 2026, 09:08 IST
അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിന്റെ അധോസഭയായ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസന്റേറ്റീവ്സിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം അപകടകരമാംവിധം കുറയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സംസാരിച്ചു. വാഷിംഗ്ടണിലെ കെന്നഡി സെന്ററിൽ (ഇപ്പോൾ ട്രംപ് കെന്നഡി സെന്റർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു) നടന്ന പാർട്ടിയുടെ പോളിസി ഫോറത്തിലാണ് ട്രംപ് തന്റെ ആശങ്കകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പങ്കുവെച്ചത്.
വാർത്തയിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- കുറയുന്ന ഭൂരിപക്ഷം: കാലിഫോർണിയ പ്രതിനിധി ഡഗ് ലാമാൽഫയുടെ മരണവും മാർജോറി ടെയ്ലർ ഗ്രീനിന്റെ രാജിയും കാരണം സഭയിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം വെറും മൂന്ന് സീറ്റുകളായി ചുരുങ്ങി.
- ഇംപീച്ച്മെന്റ് മുന്നറിയിപ്പ്: വരാനിരിക്കുന്ന മിഡ്ടേം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ സഭ പിടിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതിനാൽ വിജയം അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
- നയപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ: ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സബ്സിഡികൾ, ഗർഭച്ഛിദ്രം തുടങ്ങിയ തർക്കവിഷയങ്ങളിൽ പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ അല്പം വഴക്കം (flexible) കാണിക്കണമെന്നും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും ട്രംപ് നിർദ്ദേശിച്ചു.
- നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടൽ: വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ പിടികൂടിയ സൈനിക നീക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തന്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി വോട്ട് തേടാൻ അദ്ദേഹം അംഗങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സ്പീക്കർ മൈക്ക് ജോൺസൺ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ട്രംപ്, ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഭിന്നതകൾ മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ചു.