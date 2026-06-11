പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതിയിൽ; അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ശക്തമായ വെടിവെപ്പ്
വാഷിങ്ടൺ / ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ (West Asia) സമാധാന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ നേരിട്ട് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായതോടെ മേഖലയിൽ യുദ്ധസാഹചര്യം വൻതോതിൽ വധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ നിലനിൽക്കെയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വീണ്ടും കടുത്ത സൈനിക ആക്രമണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ (Strait of Hormuz) പട്രോളിങ് നടത്തുകയായിരുന്ന തങ്ങളുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രകോപനമില്ലാതെ ആക്രമണമുണ്ടായെന്നും, ഇതിന് തിരിച്ചടിയായാണ് തെക്കൻ ഇറാൻ തീരത്തെ സൈനിക-മിസൈൽ താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ബോംബാക്രമണം നടത്തിയതെന്നും യുഎസ് മിലിറ്ററി സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിൽ ചില ഇറാൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
അതേസമയം, തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ച അമേരിക്കയുടെ അത്യാധുനിക 'എംക്യു9 റീപ്പർ' (MQ9 Reaper) ഡ്രോൺ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയതായി ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) അവകാശപ്പെട്ടു. യുഎസ് സൈന്യമാണ് ആദ്യം വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചതെന്നും തങ്ങളുടെ എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ അമേരിക്ക വെടിയുതിർത്തതായും ഇറാൻ ആരോപിച്ചു.
പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ആഗോള പ്രതികരണവും
എണ്ണവില കുതിക്കുന്നു: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷം കാരണം ആഗോള എണ്ണ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ലോകമെമ്പാടും ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്കും ഇന്ധനവില കുത്തനെ ഉയരുന്നതിനും കാരണമായി.
ഇന്ത്യയുടെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MEA) വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോട് എത്രയും വേഗം അവിടെനിന്നും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാനും അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാനും ഇന്ത്യൻ എംബസി അടിയന്തര നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മേഖലയിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇറാൻ്റെ പ്രത്യാക്രമണ പരിധിയിലാണെന്നത് ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. യുദ്ധം തടയാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പശ്ചിമേഷ്യ പൂർണ്ണമായും ഒരു യുദ്ധക്കളമായി മാറുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ.