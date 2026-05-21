പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം യൂറോപ്പിന് തിരിച്ചടിയാകുന്നു: 2026-ലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറച്ച് ഇ.യു
ബ്രസൽസ്: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമൂസ് പ്രണാലി (Strait of Hormuz) അടഞ്ഞുപോയത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കടുത്ത തിരിച്ചടിയാകുന്നു. ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയും കടുത്ത വിലക്കയറ്റവും മുന്നിൽക്കണ്ട് 2026-ലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ പ്രവചനം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ (EU) വെട്ടിക്കുറച്ചു.
യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 1.1 ശതമാനമായും യൂറോ കറൻസി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ (Eurozone) വളർച്ച 0.9 ശതമാനമായും കുറയും. ഇതിനുമുമ്പ് ഇത് യഥാക്രമം 1.2 ശതമാനവും 1.5 ശതമാനവും ആയിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നത്.
പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം: യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഇറാൻ ഹോർമൂസ് പ്രണാലി വഴിയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതാണ് ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയെ ഉലച്ചത്. ലോകത്തെ എണ്ണ-പ്രകൃതിവാതക വിതരണത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നും കടന്നുപോകുന്നത് ഈ വഴിയിലൂടെയാണ്.
പ്രധാന സാമ്പത്തിക ആഘാതങ്ങൾ:
- പണപ്പെരുപ്പം ഉയരുന്നു: യൂറോപ്പിലെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് (Inflation) മുൻപ് പ്രവചിച്ച 1.9 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 3.0 ശതമാനമായി ഉയരുമെന്നാണ് പുതിയ കണക്ക്. ഇത് യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യമായ 2 ശതമാനത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്.
- ഇന്ധന വിലക്കയറ്റം: ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 120 ഡോളറിന് മുകളിൽ തുടരുന്നതിനാൽ യൂറോപ്പിലെ വ്യവസായങ്ങൾക്കും വീടുകൾക്കും ഇന്ധന-വൈദ്യുതി ചെലവുകൾ വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചു.
- ഉപഭോക്തൃ ആത്മവിശ്വാസം ഇടിഞ്ഞു: ജീവിതച്ചെലവ് കുതിച്ചുയർന്നതോടെ ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി കുറയുകയും വിപണിയിലെ മന്ദഗതി തുടരുകയും ചെയ്യുകയാണ്.
റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം യൂറോപ്പ് നേരിടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയാണിത്. വരും മാസങ്ങളിലും ഇന്ധനവില ഇതേപടി തുടർന്നാൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കടുത്ത സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് (Stagflation) വീഴുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.