പുതിയ എച്ച്-1ബി വിസ ഫീസ് നിലവിലുള്ളവർക്ക് ബാധകമല്ല; വൈറ്റ് ഹൗസ്

Sep 21, 2025
വാഷിംഗ്ടൺ: പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ എച്ച്-1ബി (H-1B) വിസ ഫീസ് വർദ്ധനവ് നിലവിലുള്ള വിസ ഉടമകൾക്ക് ബാധകമല്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ ഉത്തരവിനെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായ ആശങ്കകൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഈ വിശദീകരണം നൽകിയത്.

​പുതിയ പ്രഖ്യാപനം അനുസരിച്ച്, $100,000 (ഏകദേശം 83 ലക്ഷം രൂപ) ഫീസ് പുതിയ അപേക്ഷകർക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകമാവുക. നിലവിൽ എച്ച്-1ബി വിസ കൈവശമുള്ളവർക്കും, വിസ പുതുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇത് ബാധകമല്ല. കൂടാതെ, ഇത് വാർഷിക ഫീസ് അല്ലെന്നും, പുതിയ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റത്തവണ മാത്രം അടയ്‌ക്കേണ്ട ഫീസാണെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് അറിയിച്ചു.

​ഈ വിശദീകരണം, പുതിയ നിയമം കാരണം യാത്രകൾ റദ്ദാക്കിയതും, വിദേശത്തുനിന്ന് വേഗത്തിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ശ്രമിച്ചതുമായ ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകിയത്. നിലവിൽ വിദേശത്തുള്ള എച്ച്-1ബി വിസ ഉടമകൾക്ക് പുതിയ ഫീസ് ഇല്ലാതെ യുഎസിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ സാധിക്കും.

​പുതിയ നിയമം, ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനും, യുഎസ് പൗരന്മാർക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് യുഎസ് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, പുതിയ എച്ച്-1ബി വിസ അപേക്ഷകർക്ക് ഇത് ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക ഭാരമാകും. ഈ മാറ്റം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിദഗ്ധർക്ക് യുഎസിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം കൂടുതൽ ദുഷ്കരമാക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, വിസ സംബന്ധിച്ച ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം യുഎസ് അധികൃതരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്.

