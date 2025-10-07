സുപ്രീം കോടതിയുടെ പുതിയ ടേം ട്രംപിന്റെ അധികാരങ്ങളെ പുനഃക്രമീകരിക്കും; സുപ്രധാന കേസുകൾ പരിഗണനയിൽ
യുഎസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പുതിയ ടേം പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ അധികാരങ്ങളെ കാര്യമായി പുനർരൂപപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരം സംബന്ധിച്ച നിരവധി സുപ്രധാന കേസുകളാണ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നത്.
ട്രംപിന്റെ പല നയങ്ങളും ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങളും കീഴ്ക്കോടതികളിൽ തടസ്സപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. താരീഫ് (Tariffs) ചുമത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ്, ഫെഡറൽ റിസർവ് ഗവർണറെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ പല കേസുകളിലും താത്കാലിക ഉത്തരവുകളിലൂടെ സുപ്രീം കോടതി ട്രംപിന് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു.
പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരം എത്രത്തോളമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥാ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രംപിന്റെ വിപുലമായ നടപടികൾ ഭരണഘടനാപരമായി നിലനിൽക്കുമോ എന്നതടക്കമുള്ള നിർണായക ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ ടേമിൽ കോടതി ഉത്തരം നൽകേണ്ടി വരിക. കോടതിയുടെ വലതുപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷം ട്രംപിന്റെ അധികാര വിനിയോഗത്തിൽ എങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നു.