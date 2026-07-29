കോവിഡ് ഉത്ഭവം; യു.എസ് സെനറ്റിന് മുന്നിൽ മൗനം പാലിച്ച് ആന്റണി ഫൗച്ചി: അഞ്ചാം ഭേദഗതി ഉന്നയിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്ന് പിന്മാറി
വാഷിംഗ്ടൺ: കോവിഡ്-19 മഹാമാരിയുടെ ഉത്ഭവം, വുഹാനിലെ വൈറസ് ഗവേഷണങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു.എസ് സെനറ്റ് സമിതിക്ക് മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായ മുൻ മുൻനിര ആരോഗ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഡോ. ആന്റണി ഫൗച്ചി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഭരണഘടന നൽകുന്ന അഞ്ചാം ഭേദഗതി അവകാശം (Fifth Amendment Right) ഉന്നയിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മൗനം പാലിച്ചത്.
റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ റാൻഡ് പോളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സെനറ്റ് സമിതിക്ക് മുന്നിലാണ് 85-കാരനായ ഫൗച്ചി ഹാജരായത്. തനിക്കെതിരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് സ്വയം കുറ്റാരോപിതനാക്കാൻ വഴിവെച്ചേക്കാമെന്ന നിയമോപദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
മൗനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം: സെനറ്റർ റാൻഡ് പോളും റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങളും തന്നെ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ കുടുക്കാനും ജയിലിലടയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ സമിതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചതെന്ന് ഫൗച്ചി ആരോപിച്ചു. അതിനാൽ അഭിഭാഷകന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആരോപണങ്ങൾ: വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയിൽ നടന്ന അപകടകരമായ വൈറസ് ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് യു.എസ് ഫണ്ട് നൽകിയതിനെക്കുറിച്ച് ഫൗച്ചി കോൺഗ്രസിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന ആരോപണം.
പ്രതികരണം: രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം തീർക്കാനാണ് റാൻഡ് പോൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മുൻപ് നടന്ന സമാനമായ അന്വേഷണങ്ങളിലൊന്നും ഫൗച്ചി തെറ്റുകാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാക്കളും നൂറിലധികം പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
യു.എസ് ഭരണഘടനയിലെ അഞ്ചാം ഭേദഗതി (Fifth Amendment) പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് തനിക്കെതിരെ തന്നെ തെളിവാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മൗനം പാലിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഫൗച്ചിയുടെ ഈ നിലപാട് അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ശാസ്ത്രലോകത്തും വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിതെളിച്ചിരിക്കുന്നത്.