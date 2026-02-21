നിയമത്തെ വിലയ്ക്കെടുത്ത വേട്ടക്കാരൻ: ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റിന്റെ ക്രൂരതയുടെ ചരിത്രം
സെഫ്രി എപ്സ്റ്റിൻ (Jeffrey Epstein) എന്ന അമേരിക്കൻ ധനികൻ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനശക്തിയുള്ള വ്യക്തികളുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഇയാൾ, പിൽക്കാലത്ത് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ലൈംഗിക കുറ്റവാളികളിൽ ഒരാളായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
എപ്സ്റ്റിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. ആദ്യകാല ജീവിതം
- അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് എപ്സ്റ്റിൻ ജനിച്ചത്.
- ഗണിതത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും മിടുക്കനായിരുന്ന ഇയാൾ ഒരു അധ്യാപകനായി ജോലി തുടങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് സാമ്പത്തിക രംഗത്തേക്ക് (Finance) തിരിഞ്ഞു.
- ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള ഒരു ബിസിനസുകാരനായി ഇയാൾ മാറി.
2. അധികാരവും സ്വാധീനവും
എപ്സ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ലോകത്തെ പ്രമുഖരുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഹൃദമായിരുന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാർ, ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ (പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിൻസ് ആൻഡ്രൂ), ശാസ്ത്രജ്ഞർ, ശതകോടീശ്വരന്മാർ എന്നിവരുമായി ഇയാൾക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ പണവും സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇയാൾ തന്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മറച്ചുപിടിച്ചിരുന്നത്.
3. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ
- പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ കടത്തൽ (Sex Trafficking): നൂറുകണക്കിന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ഇയാൾ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തു.
- എപ്സ്റ്റിൻ ഐലൻഡ്: കരീബിയൻ കടലിലുള്ള തന്റെ സ്വകാര്യ ദ്വീപിലേക്ക് (Little St. James) പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ദ്വീപ് പിന്നീട് "Pedophile Island" എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു.
- ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെൽ (Ghislaine Maxwell): എപ്സ്റ്റിന്റെ പങ്കാളിയായിരുന്ന മാക്സ്വെൽ ആണ് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും ഇയാളെ സഹായിച്ചിരുന്നത്.
4. നിയമനടപടികളും അന്ത്യവും
- 2008-ലെ ശിക്ഷ: ആദ്യമായി പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ ഇയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. വെറും 13 മാസം മാത്രമാണ് അന്ന് ജയിലിൽ കിടന്നത്.
- 2019-ലെ അറസ്റ്റ്: കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ 2019-ൽ ഇയാൾ വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി. എന്നാൽ വിചാരണ കാത്തിരിക്കെ, ന്യൂയോർക്കിലെ ജയിൽ സെല്ലിൽ ഇയാളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി (ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട്).
എപ്സ്റ്റിൻ ലിസ്റ്റ് (Epstein List)
എപ്സ്റ്റിന്റെ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തവരുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്വീപ് സന്ദർശിച്ചവരുടെയും പേരുകൾ അടങ്ങിയ രേഖകൾ അടുത്തിടെ കോടതി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇത് ലോകമെമ്പാടും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതെളിച്ചു.
ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റിന്റെ കേസ് വെറുമൊരു വ്യക്തിഗത കുറ്റകൃത്യമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ലോകത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ശൃംഖലയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു അത്.
1. എപ്സ്റ്റിൻ ലിസ്റ്റിലെ പ്രമുഖർ (The Epstein List)
2024-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ അമേരിക്കൻ കോടതി പുറത്തുവിട്ട രേഖകളിൽ എപ്സ്റ്റിനുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന നൂറിലധികം പ്രമുഖരുടെ പേരുകൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പലരും കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, എപ്സ്റ്റിന്റെ സ്വകാര്യ ദ്വീപിലോ വിമാനത്തിലോ ("ലോലിത എക്സ്പ്രസ്") യാത്ര ചെയ്തവരാണ്.
- പ്രിൻസ് ആൻഡ്രൂ (Prince Andrew): ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബാംഗമായ ഇദ്ദേഹത്തിന് എപ്സ്റ്റിനുമായി അടുത്ത സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നു. എപ്സ്റ്റിൻ വഴി പരിചയപ്പെട്ട പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണം ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി.
- ബിൽ ക്ലിന്റൺ (Bill Clinton): മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എപ്സ്റ്റിന്റെ വിമാനത്തിൽ പലതവണ യാത്ര ചെയ്തതായി രേഖകളിലുണ്ട്. എന്നാൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം.
- ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് (Donald Trump): 90-കളിൽ എപ്സ്റ്റിനുമായി സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഇവർ തമ്മിൽ അകന്നതായാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.
- മറ്റ് പ്രമുഖർ: മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സ്, മുൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി എഹുദ് ബരാക്, പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകളും വിവിധ രേഖകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
2. ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെൽ (Ghislaine Maxwell)
എപ്സ്റ്റിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇവർ. പെൺകുട്ടികളെ എപ്സ്റ്റിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിലും അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിശബ്ദരാക്കുന്നതിലും മാക്സ്വെൽ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. 2021-ൽ കോടതി ഇവരെ കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും 20 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു.
3. ഡോക്യുമെന്ററികൾ (നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നവ)
ഈ കേസിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില പ്രശസ്തമായ ഡോക്യുമെന്ററികൾ ഇവയാണ്:
- Jeffrey Epstein: Filthy Rich (Netflix): ഇരകളായ പെൺകുട്ടികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ എപ്സ്റ്റിന്റെ സാമ്രാജ്യം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
- Who is Ghislaine Maxwell?: എപ്സ്റ്റിന്റെ പങ്കാളിയായിരുന്ന മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ജീവിതത്തെയും അവർ എങ്ങനെ ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി എന്നതിനെയും കുറിച്ച് ഇത് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
- Surviving Jeffrey Epstein: ഇരകളുടെ പോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിയമപോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നു.
4. മരണം സംബന്ധിച്ച ദുരൂഹതകൾ
2019-ൽ അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എപ്സ്റ്റിൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ, ലോകത്തെ പല പ്രമുഖരുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന എപ്സ്റ്റിൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതാകാമെന്ന തരത്തിലുള്ള നിരവധി ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (Conspiracy Theories) ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
'Surviving Jeffrey Epstein' എന്നത് ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റിന്റെ ഇരകളായ സ്ത്രീകളുടെ അനുഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിച്ച വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി പരമ്പരയാണ് (Docuseries). ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പ്രമേയം
ഈ പരമ്പര പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എപ്സ്റ്റിന്റെ ക്രൂരതകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട (Survivors) സ്ത്രീകളുടെ തുറന്നുപറച്ചിലുകളിലാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം എപ്സ്റ്റിൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ വലയിലാക്കിയതെന്നും അവരെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തതെന്നും ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.
പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ
- ഇരകളുടെ ശബ്ദം: തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എപ്സ്റ്റിന്റെയും പങ്കാളി ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെല്ലിന്റെയും ചതിക്കുഴികളിൽ വീണതെന്ന് ഇരകൾ ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നു. പലർക്കും അന്ന് 14-ഉം 15-ഉം വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു പ്രായം.
- അധികാര ദുർവിനിയോഗം: ലോകത്തെ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുമായുള്ള ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് എപ്സ്റ്റിൻ എങ്ങനെയാണ് നിയമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് ഇത് കാണിച്ചുതരുന്നു.
- നിയമപോരാട്ടം: വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട അവഗണനകൾക്ക് ശേഷം, ഈ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് എപ്സ്റ്റിനെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോരാടിയതെന്ന് ഇതിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.
ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പ്രാധാന്യം
- ഗൂഢാലോചനകൾക്ക് അപ്പുറം: എപ്സ്റ്റിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കപ്പുറം, തകർക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് ഈ പരമ്പര വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.
- സാമൂഹിക മാറ്റം: ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടുന്നവർക്ക് ശബ്ദമുയർത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന #MeToo പോലെയുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്ററി വലിയ ഊർജ്ജം നൽകി.
എവിടെ കാണാം?
ഈ ഡോക്യുമെന്ററി പ്രധാനമായും Lifetime നെറ്റ്വർക്കിലാണ് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തത്. കൂടാതെ ചില പ്രമുഖ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും (ഉദാഹരണത്തിന് Amazon Prime Video - ചില രാജ്യങ്ങളിൽ) ഇത് ലഭ്യമാണ്.