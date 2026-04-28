കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ തിരിച്ചുവരവ്; അമേരിക്കയുടെ കപ്പൽ പിടിച്ചെടുക്കലിനെതിരെ ഇറാൻ
ഇറാനിയൻ എണ്ണയുമായി പോവുകയായിരുന്ന രണ്ട് കൂറ്റൻ കപ്പലുകൾ അമേരിക്കൻ സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു. അമേരിക്കയുടെ ഈ നടപടിയെ 'അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമെന്നും' 'കടൽക്കൊള്ളയെന്നും' വിശേഷിപ്പിച്ച ഇറാൻ, വാഷിംഗ്ടണിന്റെ നീക്കങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സമുദ്രങ്ങളിൽ സായുധ കവർച്ചയ്ക്ക് അമേരിക്ക നിയമസാധുത നൽകുകയാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ തിരിച്ചുവരവിനാണ് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ (X) കുറിച്ചു. ഔദ്യോഗിക പതാകകൾക്ക് കീഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ പള്ളയടക്കലിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ അമേരിക്കൻ അധികൃതർ നിയമപരമായ വാറന്റുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അമേരിക്കയുടെ വാദം
അതേസമയം, കോടതി ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ നിയമപരമായ നടപടിയാണിതെന്ന് അമേരിക്കൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. 'മജസ്റ്റിക് എക്സ്' (Majestic X), 'ടിഫാനി' (Tifani) എന്നീ കപ്പലുകളാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ വെച്ച് അമേരിക്കൻ സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തത്. ഓരോ കപ്പലിലും ഏകദേശം 19 ലക്ഷം ബാരൽ വീതം ഇറാനിയൻ എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധമായ എണ്ണ ശൃംഖലകളെ തകർക്കുന്നതിനും ഉപരോധിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുമുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാനിയൻ വിമാനക്കമ്പനികൾക്കെതിരെയും ഉപരോധം
ഇറാനിയൻ വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് സേവനം നൽകുന്ന ആഗോള കമ്പനികൾക്കും അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വിമാനങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ധനം, കേറ്ററിംഗ്, മെയിന്റനൻസ് എന്നിവ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ 'ഓപ്പറേഷൻ ഇക്കണോമിക് ഫ്യൂറി' (Operation Economic Fury) എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെന്റ് പറഞ്ഞു. ഇറാനിയൻ വിമാനക്കമ്പനികളുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളും നടത്തരുതെന്ന് അദ്ദേഹം വിദേശ സർക്കാരുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇറാനെതിരെ 'മാക്സിമം പ്രഷർ' (പരമാവധി സമ്മർദ്ദം) ചെലുത്താനാണ് അമേരിക്കൻ നീക്കം.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ സംഘർഷം
ലോകത്തെ എണ്ണക്കടത്തിന്റെ സിരയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെച്ചൊല്ലി വാഷിംഗ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമാകുകയാണ്. മേഖലയിലെ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ വിവിധ സംഭവങ്ങൾ സമുദ്ര സുരക്ഷയെയും ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയെയും ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഇറാനിലെ എണ്ണ സംഭരണശാലകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഖാർഗ് ഐലൻഡിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പരമാവധി ശേഷിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കയറ്റുമതി തടസ്സപ്പെടുന്നതോടെ ഉത്പാദനം നിർത്തണോ വേണ്ടയോ എന്ന പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഇറാൻ.
നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ട്രംപ്
ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കായി തങ്ങൾ തിടുക്കം കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. "അവർക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം," ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇറാൻ ഒരു കാരണവശാലും ആണവായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കരാറുകൾ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം തുടരുന്നു
കടലിലെയും ആകാശത്തെയും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെയും പോരാട്ടം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകലം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയുടെ നടപടികൾ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര നിയമങ്ങൾ തകർക്കുന്നുവെന്ന് ഇറാൻ വാദിക്കുമ്പോൾ, തങ്ങൾ ഉപരോധം നടപ്പിലാക്കുകയാണെന്നാണ് വാഷിംഗ്ടണിന്റെ നിലപാട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കപ്പൽ പാതകളിലൊന്നായ ഇവിടെ സംഘർഷ സാധ്യത ഏറുന്നത് ആഗോള വിപണിയെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു.