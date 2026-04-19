'റോറിംഗ് ലയൺ' പ്രഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല; മിസൈൽ കരുത്ത് പഴയതിലും വേഗത്തിൽ വീണ്ടെടുത്തുവെന്ന് ഇറാൻ
Updated: Apr 19, 2026, 18:23 IST
ടെഹ്റാൻ: ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ 'ഓപ്പറേഷൻ റോറിംഗ് ലയൺ' (Operation Roaring Lion) എന്ന സൈനിക നീക്കത്തിന് ശേഷവും തങ്ങളുടെ മിസൈൽ വിക്ഷേപണ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്ന് ഇറാന്റെ അവകാശവാദം. യുദ്ധത്തിന് മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മിസൈൽ ലോഞ്ചറുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും സജ്ജമാക്കാനും നിലവിൽ ഇറാൻ സൈന്യത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇറാനിയൻ പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
- അതിവേഗത്തിലുള്ള തിരിച്ചുവരവ്: ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ തകർന്ന ഭൂഗർഭ ബങ്കറുകളും മിസൈൽ ലോഞ്ചറുകളും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പുനരുദ്ധരിച്ചതായി ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. യുഎസ് - ഇസ്രായേൽ സഖ്യത്തിന്റെ ബോംബാക്രമണങ്ങൾ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ശേഷിയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
- റോറിംഗ് ലയൺ ദൗത്യം: 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇറാനിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇസ്രായേൽ ആരംഭിച്ച അതിശക്തമായ സൈനിക നീക്കമാണ് ഓപ്പറേഷൻ റോറിംഗ് ലയൺ. ഇറാന്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ശേഷി 90 ശതമാനത്തോളം തകർത്തുവെന്നായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും മുൻപത്തെ വിലയിരുത്തൽ.
- പ്രതിരോധ തന്ത്രം: തങ്ങളുടെ മിസൈൽ വിക്ഷേപണ സംവിധാനങ്ങൾ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി വിന്യസിക്കുന്നതിലൂടെയും അതിവേഗത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിലൂടെയും സൈനിക മുൻതൂക്കം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നുവെന്ന് ടെഹ്റാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
- ആശങ്കയിൽ ഇസ്രായേൽ: ഇറാന്റെ ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ മേഖലയിൽ വീണ്ടും മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ ഇതോടെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകാനാണ് സാധ്യത.
നാല്പത് ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന കടുത്ത ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരമാണ് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇറാന്റെ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ മേഖലയിലെ സമാധാനശ്രമങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയുയർത്തുന്നു.