ലാഹോറിൽ ട്യൂഷൻ സെന്ററിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണു; 14 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം: നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
ലാഹോർ: പാകിസ്ഥാനിലെ കിഴക്കൻ നഗരമായ ലാഹോറിൽ സ്വകാര്യ ട്യൂഷൻ സെന്ററിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നുവീണ് 14 വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ ഒരു അധ്യാപിക ഉൾപ്പെടെ ഇരുപതോളം കുട്ടികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. ലാഹോറിലെ ജനസാന്ദ്രതയേറിയ കഹ്ന നൗ (Kahna Nau) പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് ട്യൂഷൻ സെന്റർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.
ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഈ ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്. ഏഴിനും പതിമൂന്നിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള മുപ്പതിലധികം കുട്ടികൾ ക്ലാസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് മേൽക്കൂര പെട്ടെന്ന് തകർന്നു വീണത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.
അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തകരും പ്രാദേശിക നിവാസികളും ചേർന്ന് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളെയും അധ്യാപികയെയും ഉടൻ തന്നെ ലാഹോർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതിൽ ചില കുട്ടികളുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയും മോശം നിലവാരമുള്ള സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചതുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്യൂഷൻ സെന്റർ കെട്ടിടത്തിന്റെ കോൺട്രാക്ടറെയും ഉടമസ്ഥനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.