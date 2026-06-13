ഇസ്ലാമാബാദ് കരാർ ഒപ്പുവെക്കൽ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാകില്ല; വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് ഇറാൻ
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായുള്ള 'ഇസ്ലാമാബാദ് മെമ്മോറാണ്ടം' (Islamabad Memorandum) ഒപ്പുവെക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച (ജൂൺ 14) ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഇറാൻ. ഔദ്യോഗിക വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായിയെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത്.
അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ യു.എസും ഇറാനും തമ്മിൽ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചേക്കുമെന്ന പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ ഈ പ്രതികരണം.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ കരാർ ഒപ്പുവെക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ വക്താവ്, എന്നാൽ തീയതിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു പ്രവചനം നടത്തുന്നത് സൂക്ഷ്മതയോടെ വേണമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മറുഭാഗത്തിന്റെ (അമേരിക്കയുടെ) ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും മടിയും കാരണമാണ് കരാർ ഒപ്പുവെക്കുന്ന തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇറാൻ ജാഗ്രത കാണിക്കുന്നത്.
ഇറാൻ-അമേരിക്ക യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി പാകിസ്ഥാന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് ഇസ്ലാമാബാദിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ധാരണാ പത്രം (MoU) അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെക്കൽ നടന്നേക്കുമെന്നുമാണ് നിലവിലെ സൂചനകൾ.