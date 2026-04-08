ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നു; കപ്പലുകളുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ യുഎസ് സഹായം
വാഷിംഗ്ടൺ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പലുകളുടെ വൻ തിരക്ക് (Traffic buildup) നിയന്ത്രിക്കാൻ അമേരിക്ക സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഇറാനുമായി രണ്ടാഴ്ചത്തെ താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് നിർണ്ണായകമായ ഈ പ്രഖ്യാപനം.
ലോകത്തെ പ്രധാന എണ്ണക്കടത്തു പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുനൽകാൻ ഇറാൻ സമ്മതിച്ചതോടെ നൂറുകണക്കിന് ടാങ്കറുകളാണ് ഇവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഈ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും സുഗമമായ കപ്പൽ ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കാനും യുഎസ് സൈന്യം സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന് ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' വഴി വ്യക്തമാക്കി.
"ഇതൊരു വലിയ ചുവടുവെപ്പാണ്. കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ അവിടെയുണ്ടാകും," ട്രംപ് കുറിച്ചു. മേഖലയിൽ സമാധാനം തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നും ഇറാന് പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി യുദ്ധഭീതിയിലായിരുന്ന പശ്ചിമേഷ്യയിൽ, ഹോർമുസ് പാത തുറക്കാനുള്ള തീരുമാനം ആഗോള എണ്ണ വിപണിക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. നിലവിൽ ഏകദേശം 200-ഓളം കപ്പലുകളിലായി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ബാരൽ എണ്ണയാണ് ഈ മേഖലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ സഹായത്തോടെ ഇവ കടത്തിവിടാനാണ് നിലവിലെ നീക്കം.
