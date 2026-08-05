ഇറാന്റെ 'അനാവശ്യ ആക്രമണം' തുടരുമ്പോഴും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുതന്നെ; ധാരണാ കരാറിന് വഴിതുറക്കുന്നു: യു.എസ്

By  Metro Desk Aug 5, 2026, 11:59 IST
ട്രംപ്

വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്‌റാൻ: ഇറാൻ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള തെക്കൻ കപ്പൽ പാത സുരക്ഷിതമായും തുറന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് യു.എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) അറിയിച്ചു.

​ഇറാൻ അതിർത്തിയിൽ നടത്തുന്ന അനാവശ്യ നീക്കങ്ങൾക്കിടയിലും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ ആയിരത്തിലധികം വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ യാത്ര യു.എസ് സേന ഉറപ്പാക്കിയതായി യു.എസ് വ്യക്തമാക്കി.

​അതേസമയം, ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഈ കടൽപ്പാത പൂർണ്ണമായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിനായി യു.എസും ഇറാനും ഒമാനും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടക്കാല ധാരണാ കരാറിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒമാന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് യു.എസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയും സ്ഥിരീകരിച്ചു. 

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