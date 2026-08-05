ഇറാന്റെ 'അനാവശ്യ ആക്രമണം' തുടരുമ്പോഴും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുതന്നെ; ധാരണാ കരാറിന് വഴിതുറക്കുന്നു: യു.എസ്
വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്റാൻ: ഇറാൻ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള തെക്കൻ കപ്പൽ പാത സുരക്ഷിതമായും തുറന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് യു.എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) അറിയിച്ചു.
ഇറാൻ അതിർത്തിയിൽ നടത്തുന്ന അനാവശ്യ നീക്കങ്ങൾക്കിടയിലും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ ആയിരത്തിലധികം വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ യാത്ര യു.എസ് സേന ഉറപ്പാക്കിയതായി യു.എസ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഈ കടൽപ്പാത പൂർണ്ണമായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിനായി യു.എസും ഇറാനും ഒമാനും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടക്കാല ധാരണാ കരാറിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒമാന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് യു.എസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയും സ്ഥിരീകരിച്ചു.