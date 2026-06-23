ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇനി യുദ്ധത്തിന് മുൻപുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങില്ല; നിയന്ത്രണം ഇറാൻ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ
ടെഹ്റാൻ: തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ (Strait of Hormuz) ഗതാഗതവും ഭരണവും ഇനി പഴയപടിയാകില്ലെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഘാലിബാഫ്. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ മേൽനോട്ടവും നിയന്ത്രണവും ഇറാൻ സ്വന്തം നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി നേരിട്ട് നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കയുമായുള്ള 14 ഇന ധാരണാപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടന്ന പ്രാഥമിക സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോഴാണ് ഘാലിബാഫ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
"ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ ഭരണം ഇനി ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിന് മുൻപുള്ളതുപോലെയാകില്ല എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. അന്താരാഷ്ട്ര നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുമെങ്കിലും ഇതിന്റെ പൂർണ്ണമായ നടത്തിപ്പ് ഇനി ഇറാന്റെ കൈകളിലായിരിക്കും," ഘാലിബാഫ് പറഞ്ഞു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ ഇറാന് ശക്തമായ മേൽക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
മേഖലയിലെ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ ലെബനന്റെ പരമാധികാരവും വെടിനിർത്തലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇറാൻ ഇടപെട്ട് ഉറപ്പാക്കിയതായും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തത് വഴി കൂടുതൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ, മരവിപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ഇറാന്റെ ഫണ്ടുകൾ വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനും എണ്ണ ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുന്നതിനും ഈ ചർച്ചകൾ സഹായിച്ചതായും ഇറാൻ സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തിമ കരാറിനായി 60 ദിവസത്തെ ഒരു റോഡ്മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ ഉയർന്നതല സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.