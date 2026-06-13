ദശകങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭൂകമ്പം; തകർന്നടിഞ്ഞ് ഫിലിപ്പീൻസ്: അതിജീവനത്തിനായി രാജ്യം കൈകോർക്കുന്നു
മനില: ഫിലിപ്പീൻസിൽ സമീപകാല ചരിത്രത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസ-പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമാക്കി. ദക്ഷിണ ഫിലിപ്പീൻസിലെ മിന്ദനാവോ (Mindanao) ദ്വീപിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് വിതച്ചത്. അൻപതിലധികം ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും ആയിരത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ. നിരവധി ആളുകളെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്.
തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഭൂകമ്പമുണ്ടായത്. ഭൂകമ്പത്തെത്തുടർന്ന് കടൽത്തീര പ്രദേശങ്ങളിൽ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതിനാൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. സരങ്കാനി (Sarangani) പ്രവിശ്യയിലും ജനറൽ സാന്റോസ് നഗരത്തിലുമാണ് ഭൂകമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിതച്ചത്. മലയോര മേഖലകളിൽ വൻതോതിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടാവുകയും കെട്ടിടങ്ങൾ തകരുകയും ചെയ്തു. ഒട്ടനവധി വീടുകളും സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും പൂർണ്ണമായും തകർന്നു.
പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതി, വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. റോഡുകളും പാലങ്ങളും തകർന്നത് ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു. അപകടം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ആളുകളെ ജീവനോടെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ.
ഭൂകമ്പത്തിന് ശേഷം ആയിരക്കണക്കിന് തുടർച്ചലനങ്ങളാണ് (Aftershocks) രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ശക്തമായ ചലനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന ഭീതിയിൽ ജനങ്ങൾ താൽക്കാലിക ക്യാമ്പുകളിലും തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് കഴിയുന്നത്. ഫിലിപ്പീൻസ് സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തിര രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ ചിത്രം വ്യക്തമാകൂ എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.