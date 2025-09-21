പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ യുകെ, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ
ലണ്ടൻ: മധ്യേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ ബ്രിട്ടൻ, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. സമാധാനപരമായ ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരം സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന നീക്കമായാണ് ഈ തീരുമാനത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം കാണുന്നത്.
ഇസ്രായേലും പലസ്തീനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പലസ്തീനെ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കത്തിന് കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ പിന്തുണ നൽകി വരുന്നുണ്ട്. സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് ഇത് പുതിയ ഉണർവ് നൽകുമെന്നും പലസ്തീൻ ജനതക്ക് അവരുടെ സ്വയംഭരണാവകാശം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ നീക്കം പലസ്തീൻ ജനതക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇസ്രായേൽ ഈ നീക്കത്തെ എതിർക്കുകയും സമാധാനത്തിന് അത് സഹായകമാകില്ലെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വർഷം മാത്രം അയർലൻഡ്, നോർവേ, സ്പെയിൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ നീക്കങ്ങൾ മേഖലയിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
പലസ്തീനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വതന്ത്ര പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പിന്തുണ അറിയിക്കുകയാണ്. ഗാസയിലെയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെയും പലസ്തീൻ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും അവരുടെ ഭാവിക്കായി ഒരു സുസ്ഥിരമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും ഇത് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.