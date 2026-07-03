ലഹരി നൽകി പീഡിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര റാക്കറ്റ് യുകെ ക്രൈം ഏജൻസി കണ്ടെത്തി
ലണ്ടൻ: ഇരകൾക്ക് മയക്കുമരുന്ന് നൽകി അബോധാവസ്ഥയിലാക്കി പീഡിപ്പിക്കുന്ന വൻ അന്താരാഷ്ട്ര ലൈംഗികാതിക്രമ ശൃംഖല യുകെയിലെ നാഷണൽ ക്രൈം ഏജൻസി (NCA) കണ്ടെത്തി. ഇരകളെ ലഹരി മരുന്ന് നൽകി പീഡിപ്പിക്കാനും ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാനും പ്രതികൾ ഓൺലൈൻ നെറ്റ്വർക്കുകൾ വഴിയാണ് പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസി വെളിപ്പെടുത്തി.
പല കേസുകളിലും ഇരകളായവരുമായി വിശ്വസ്തതയും ദീർഘകാലത്തെ അടുപ്പവുമുള്ള പങ്കാളികളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ആണ് ഈ ക്രൂരതയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരമാണ്. ഫ്രാൻസിൽ വലിയ ചർച്ചയായ 'ജിസെൽ പെലിക്കോട്ട്' കേസിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഈ ശൃംഖല പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.
നാഷണൽ ക്രൈം ഏജൻസിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ നൈജൽ ലിയറി വ്യക്തമാക്കുന്നത് അനുസരിച്ച്, ഡസൻ കണക്കിന് രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശൃംഖലയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുകെയിലും വിദേശത്തുമായി ഇരുന്നൂറിലധികം രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ എൻ.സി.എ മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ ആളുകൾ ഒത്തുചേരുകയും, ഇരകൾക്ക് നൽകേണ്ട ലഹരിമരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും, ക്രൂരമായ പീഡന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. പല ഇരകളും തങ്ങൾ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് ഇരയായി എന്ന കാര്യം പോലും ബോധം തിരിച്ചുകിട്ടുമ്പോൾ ഓർക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി അന്വേഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.