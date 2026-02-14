അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ഒന്നിച്ചുനിൽക്കേണ്ടവർ; എന്നാൽ പ്രതിരോധത്തിൽ സഖ്യകക്ഷികൾ സ്വയംപര്യാപ്തരാകണം: മാർക്കോ റൂബിയോ
മ്യൂണിക്: അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചരിത്രപരവും അഭേദ്യവുമാണെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ. ജർമ്മനിയിൽ നടക്കുന്ന മ്യൂണിക് സുരക്ഷാ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ, മാറുന്ന ആഗോള സാഹചര്യത്തിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണമെന്നും റൂബിയോ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ വിദേശനയങ്ങളെച്ചൊല്ലി സഖ്യകക്ഷികൾക്കിടയിൽ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റൂബിയോയുടെ ഈ സമാശ്വാസ പ്രസംഗം.
പ്രസംഗത്തിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- അഭേദ്യമായ ബന്ധം: "അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ഒരേ നാഗരികതയുടെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ വേർപിരിയേണ്ടവരല്ല, മറിച്ച് സൗഹൃദം പുതുക്കി ഒരുമിച്ച് മുന്നേറേണ്ടവരാണ്," എന്ന് റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.
- പ്രതിരോധത്തിലെ സ്വയംപര്യാപ്തത: സഖ്യകക്ഷികൾ സ്വന്തം പ്രതിരോധത്തിനായി കൂടുതൽ തുക ചിലവഴിക്കണമെന്നും അമേരിക്കയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന രീതി മാറണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
- യൂറോപ്പിന്റെ അതിജീവനം: യൂറോപ്പ് ശക്തമായി നിലനിൽക്കേണ്ടത് അമേരിക്കയുടെയും ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
- ആഗോള വെല്ലുവിളികൾ: റഷ്യയുടെ ഉക്രെയ്ൻ അധിനിവേശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ സഖ്യകക്ഷികൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പശ്ചാത്തലം:
കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ ചിലവുകളെച്ചൊല്ലി നാറ്റോ (NATO) സഖ്യകക്ഷികളും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ചില തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനും അതേസമയം തന്നെ തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാനുമാണ് റൂബിയോ ശ്രമിച്ചത്. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത വേദിയിലായിരുന്നു റൂബിയോയുടെ ഈ പരാമർശങ്ങൾ.