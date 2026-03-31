ഹോർമുസ് പ്രതിസന്ധി അമേരിക്ക കൈകാര്യം ചെയ്യും; ഇറാന്റെ സൈനിക ശേഷി തകർത്തെന്ന് ജനറൽ കെയ്ൻ

By  Metro Desk Mar 31, 2026, 20:22 IST
War

വാഷിംഗ്ടൺ/ജെറൂസലേം: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഇറാൻ്റെ ഭീഷണികൾ നേരിടാൻ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന് പൂർണ്ണ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. മേഖലയിലെ സംഘർഷം രൂക്ഷമായിരിക്കെ, ഇറാൻ്റെ നാവിക-മിസൈൽ ശേഷികൾ അമേരിക്കൻ സഖ്യസേന വലിയ തോതിൽ തകർത്തതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) മേധാവി ജനറൽ ഡാൻ കെയ്ൻ വ്യക്തമാക്കി.

​അമേരിക്കൻ മാധ്യമമായ ന്യൂസ്മാക്സിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നെതന്യാഹു ഈ പ്രതികരണം നടത്തിയത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉപരോധിക്കാനുള്ള ഇറാൻ്റെ നീക്കങ്ങളെ അമേരിക്കൻ കരുത്തുകൊണ്ട് മറികടക്കാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ വഴി മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലേക്ക് എണ്ണ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിഹാരമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി: ഇറാനിലെ അയ്യായിരത്തിലധികം സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സഖ്യസേന ലക്ഷ്യമിട്ടതായി ജനറൽ ഡാൻ കെയ്ൻ വെളിപ്പെടുത്തി.
  • നാവിക നാശം: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ മൈനുകൾ വിതറാൻ ശേഷിയുള്ള 44 കപ്പലുകൾ ഉൾപ്പെടെ 120-ലധികം ഇറാനിയൻ നാവിക യാനങ്ങൾ തകർത്തു.

  • മിസൈൽ പ്രതിരോധം: ഇറാൻ്റെ ബാലസ്റ്റിക് മിസൈൽ വിക്ഷേപണ ശേഷിയിൽ 86 ശതമാനത്തോളം കുറവുണ്ടായതായി പെൻ്റഗൺ അറിയിച്ചു.

  • ലക്ഷ്യം: ഇറാൻ്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളും മിസൈൽ നിർമ്മാണ ശാലകളും പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുകയാണ് 'ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി'യിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

​ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഭീഷണികൾ കുറഞ്ഞുവരികയാണെന്നും മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സൈനിക നടപടികൾ തുടരുമെന്നും യുഎസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

