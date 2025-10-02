യു.എസ്. നാവികസേന സ്വയംഭരണ സമുദ്ര പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കായി വിതരണക്കാരെ തേടുന്നു; 2026 സാമ്പത്തിക വർഷം വൻ നിക്ഷേപം ലക്ഷ്യം
Oct 2, 2025, 19:35 IST
വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന് (FY2026) മുന്നോടിയായി സ്വയംഭരണ സമുദ്ര പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് (Autonomous Maritime Platforms - AMPs) വിതരണക്കാരെ തേടി യു.എസ്. നാവികസേന. യുദ്ധക്കപ്പലുകളിലും ആളില്ലാ സംവിധാനങ്ങളിലും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 'ഹൈബ്രിഡ് ഫ്ലീറ്റ്' (Hybrid Fleet) സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നാവികസേനയുടെ വലിയ പദ്ധതിയുടെ നിർണായക ചുവടുവെപ്പാണിത്.
പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ:
- ഡ്രോൺ അധിഷ്ഠിത കപ്പലുകൾ: ഇടത്തരം, വലുപ്പം കൂടിയ ആളില്ലാ ഉപരിതല വാഹനങ്ങൾ (Medium and Large Unmanned Surface Vessels - USVs), ആളില്ലാ അന്തർവാഹനങ്ങൾ (Unmanned Underwater Vehicles - UUVs) എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും സംയോജനത്തിനുമാണ് നാവികസേന ഇപ്പോൾ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
- വമ്പൻ നിക്ഷേപം: 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പ്രതിരോധ ബജറ്റിൽ ആളില്ലാ സമുദ്ര സംവിധാനങ്ങൾക്കായി 5.3 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം നീക്കിവെച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യു.എസ്. നാവിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റത്തവണ നിക്ഷേപമാണിത്.
- വിതരണ പങ്കാളിത്തം: അത്യാധുനിക സെൻസറുകൾ, എഐ (AI) ശേഷിയുള്ള നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ, ഉയർന്ന ഈടുനിൽപ്പുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ തുടങ്ങിയവ വികസിപ്പിക്കാനും ഉത്പാദിപ്പിക്കാനും ശേഷിയുള്ള കമ്പനികളെയാണ് നാവികസേന നിലവിൽ തേടുന്നത്.
- തന്ത്രപരമായ നീക്കം: ചൈന, ഇറാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണികളെ നേരിടുന്നതിനും പസഫിക് സമുദ്രമേഖലയിലെ നിരീക്ഷണ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ ഡ്രോൺ അധിഷ്ഠിത കപ്പലുകൾ നിർണായകമാകും.
വരും വർഷങ്ങളിൽ യു.എസ്. നാവികസേനയുടെ യുദ്ധതന്ത്രത്തിലും സജ്ജീകരണത്തിലും സമൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് ഈ സ്വയംഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ വിപുലീകരണം പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നാണ് പ്രതിരോധ വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.