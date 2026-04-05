യുഎസ്-ഇറാൻ യുദ്ധം യുക്രെയ്‌നെ ബാധിക്കും; സഹായം നിലയ്ക്കുമെന്ന് സെലെൻസ്‌കിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

By  Metro Desk Apr 5, 2026, 16:01 IST
​കീവ്: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നത് യുക്രെയ്‌നുള്ള സൈനിക സഹായങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമിർ സെലെൻസ്‌കി. വാഷിംഗ്ടണിന്റെ ആഗോള മുൻഗണനകൾ മാറുന്നത് യുക്രെയ്‌നെതിരെയുള്ള റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • സഹായം തിരിച്ചുവിടും: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം നീണ്ടുപോയാൽ, യുക്രെയ്‌ന് നൽകാനിരിക്കുന്ന പാട്രിയറ്റ് വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടേക്കാം.
  • റഷ്യക്ക് നേട്ടം: യുഎസിന്റെ ശ്രദ്ധ പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് മാറുന്നത് റഷ്യക്ക് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഗുണകരമാകുമെന്നും സെലെൻസ്‌കി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില വർധിക്കുന്നത് റഷ്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
  • സമാധാന ചർച്ചകൾ തടസ്സപ്പെടുന്നു: ഇറാൻ സംഘർഷം കാരണം യുക്രെയ്‌ൻ സമാധാന ചർച്ചകൾ നിരന്തരം മാറ്റിവെക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
  • രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ യുഎസ്-യൂറോപ്യൻ സൈനിക താവളങ്ങളുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ റഷ്യ ഇറാനു കൈമാറിയതായി യുക്രെയ്ൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയതായും സെലെൻസ്‌കി വെളിപ്പെടുത്തി.

​നിലവിൽ യുക്രെയ്‌ൻ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ പിന്നിലാണെന്ന് താൻ ഭയപ്പെടുന്നതായും, യുദ്ധം നീണ്ടുപോയാൽ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സഹായ പാക്കേജുകൾ അനുദിനം ചെറുതാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്സിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

You may like