യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനത്തിലേക്ക്; വെടിനിർത്തൽ ലംഘനങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ച് പുടിൻ
May 10, 2026, 08:58 IST
മോസ്കോ: അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്ന യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ. മോസ്കോയിൽ നടന്ന വിക്ടറി ഡേ പരേഡിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നിലവിൽ വന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ ലംഘിക്കപ്പെട്ടതായി ഇരുപക്ഷവും ആരോപിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പുടിന്റെ ഈ നിർണ്ണായക പ്രതികരണം.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാവി: "കാര്യങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് (End) എത്തുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു," എന്ന് പുടിൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതൊരു ഗൗരവമേറിയ വിഷയമായി തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
- സമാധാന ചർച്ചകൾ: യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കിയുമായി മൂന്നാം രാജ്യത്ത് വെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് പുടിൻ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സമാധാന കരാറിന്റെ വ്യവസ്ഥകളിൽ പൂർണ്ണമായ ധാരണയായതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരമൊരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
- വെടിനിർത്തൽ ലംഘനം: ട്രംപിന്റെ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച മുതൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മൂന്ന് ദിവസത്തെ താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചിട്ടില്ല. ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളും ഷെല്ലാക്രമണങ്ങളും തുടരുന്നതായി യുക്രെയ്നും റഷ്യയും പരസ്പരം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.
- പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ: യുക്രെയ്നെ ആയുധങ്ങൾ നൽകി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളെ പുടിൻ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. റഷ്യയെ തകർക്കാൻ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ യുക്രെയ്നെ ഒരു ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾക്കായി മുൻ ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഗെർഹാർഡ് ഷ്രോഡറെപ്പോലെയുള്ള നേതാക്കളുമായി സംസാരിക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും പുടിൻ സൂചിപ്പിച്ചു. വിക്ടറി ഡേ പരേഡിൽ ഇത്തവണ റഷ്യ തങ്ങളുടെ ആണവശേഷിയും ഡ്രോൺ കരുത്തും പ്രദർശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ടാങ്കുകളും മിസൈലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരമേറിയ ആയുധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.