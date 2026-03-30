യുദ്ധം അതിരുകടക്കുന്നു: സ്കൂളുകളും ജലസംഭരണികളും വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളും തകർത്ത് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഇറാനും
വാഷിംഗ്ടൺ/തെൽ അവീവ്: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയും കടുത്ത ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സൈനിക താവളങ്ങളെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും സ്കൂളുകളും വ്യവസായ ശാലകളും ജലവിതരണ ശൃംഖലകളും തകർക്കപ്പെടുന്നത് മേഖലയെ കടുത്ത മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയാണ്.
ആക്രമിക്കപ്പെട്ട പ്രധാന സിവിലിയൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ:
1. ഇസ്രായേൽ തകർത്തത്:
- സ്കൂളുകൾ (ഗാസയിലും ലബനനിലും): ഹമാസിൻ്റെയും ഹിസ്ബുള്ളയുടെയും ഒളിത്താവളങ്ങളാണെന്ന് ആരോപിച്ച് നിരവധി സ്കൂളുകൾക്ക് നേരെ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ജീവനെയും ബാധിച്ചു.
- ശുദ്ധജല പ്ലാൻ്റുകൾ: ഗാസയിലെ പ്രധാന ജലവിതരണ ശൃംഖലകൾ തകർത്തത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കുടിവെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാക്കി.
2. ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത്:
- ഹൈഫ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാല: ഇസ്രായേലിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹൈഫയിലെ വൻകിട എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ മിസൈൽ വർഷം നടത്തി. ഇത് പരിസ്ഥിതിക്കും വൻ ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുന്നു.
- വാണിജ്യ തുറമുഖങ്ങൾ: ഇസ്രായേലിലേക്കുള്ള ചരക്ക് നീക്കം തടയാൻ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളെ ഇറാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു.
3. അമേരിക്കയുടെ നീക്കം:
- സിറിയയിലെയും ഇറാഖിലെയും വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ: ഇറാന്റെ പിന്തുണയുള്ള സായുധ സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ച് സിറിയയിലെയും ഇറാഖിലെയും പ്രധാന ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്കൻ ബോംബറുകൾ ആക്രമണം നടത്തി. ഇത് ആ രാജ്യങ്ങളുടെ തകർന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി.
അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടെ ആശങ്ക:
ജനീവ കരാറുകളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണമെന്ന് യുഎൻ (UN) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കുടിവെള്ളം, ഭക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ തകർക്കുന്നത് യുദ്ധക്കുറ്റമായി കണക്കാക്കപ്പെടുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് അഭയാർത്ഥികൾ തെരുവിലേക്ക്
സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. ഈ വിഷയത്തിലെ പ്രധാന വികാസങ്ങൾ ഇവയാണ്:
1. അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ (ICJ) ഇടപെടൽ:
ഹേഗിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയിൽ ഇസ്രായേലിനും അമേരിക്കയ്ക്കുമെതിരെ പുതിയ പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
- യുദ്ധക്കുറ്റ അന്വേഷണം: സ്കൂളുകൾ, ആശുപത്രികൾ, ജലവിതരണ ശൃംഖലകൾ എന്നിവ ബോധപൂർവ്വം തകർക്കുന്നത് 'ജനീവ കൺവെൻഷന്റെ' ലംഘനമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
- ഇറാനെതിരെയുള്ള നീക്കം: വാണിജ്യ കപ്പലുകളെയും എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകളെയും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതിലൂടെ ഇറാൻ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതായി അമേരിക്കയും കോടതിയിൽ വാദിക്കുന്നു.
- താൽക്കാലിക വിധി: സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഉടനടി നിർത്താൻ ഇസ്രായേലിനോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ സൈനിക അധികാരം കോടതിക്കില്ലാത്തത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.
2. ദാരുണമായ അഭയാർത്ഥി പ്രതിസന്ധി:
യുദ്ധം രൂക്ഷമായതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് സ്വന്തം വീട് വിട്ട് പലായനം ചെയ്യുന്നത്.
- ലബനൻ - സിറിയ അതിർത്തി: ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം ശക്തമായതോടെ ലബനനിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ സിറിയയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു.
- ഗാസയിലെ സ്ഥിതി: ശുദ്ധജല പ്ലാൻ്റുകൾ തകർത്തതോടെ ഗാസയിൽ പട്ടിണിയും പർച്ചവ്യാധികളും പടർന്നുപിടിക്കുകയാണ്. 80 ശതമാനത്തിലധികം ജനങ്ങളും അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിലാണ് കഴിയുന്നത്.
- യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള പ്രവാഹം: സ്പെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെ, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർത്ഥികളുടെ വലിയൊരു ഒഴുക്ക് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ വഴി യൂറോപ്പിലേക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
3. മാനുഷിക സഹായം തടസ്സപ്പെടുന്നു:
തുറമുഖങ്ങളും റോഡുകളും തകർക്കപ്പെട്ടതോടെ യുഎൻ (UN) നൽകുന്ന ഭക്ഷണവും മരുന്നും കൃത്യസമയത്ത് എത്തുന്നില്ല. ഇത് മേഖലയിൽ വൻ പട്ടിണി മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.