യുദ്ധം മുറുകുന്നു; ഇറാനിലെ എട്ട് പ്രവിശ്യകളിൽ ഒരേസമയം സ്ഫോടനങ്ങൾ; ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചടിച്ചതെന്ന് സൂചന

By  Metro Desk Mar 29, 2026, 09:50 IST
തെഹ്‌റാൻ: ഇറാനിലെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി വൈകിയും ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയുമായി ശക്തമായ സ്ഫോടനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തലസ്ഥാനമായ തെഹ്‌റാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ താഴ്ന്നു പറക്കുന്നതായും സ്ഫോടനശബ്ദം കേട്ടതായും പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളും ദൃക്സാക്ഷികളും അറിയിച്ചു.

ആക്രമണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രധാന മേഖലകൾ:

  • തെഹ്‌റാൻ പ്രവിശ്യ: എവിൻ, സാദത്ത് ആബാദ് തുടങ്ങിയ ജനവാസ മേഖലകളിലും തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും സ്ഫോടനമുണ്ടായി. പലയിടങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ബന്ധം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ കെട്ടിടത്തിന് സമീപവും സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
  • ഹോർമോസ്ഗാൻ: ബന്ദർ അബ്ബാസ്, ബന്ദർ പോൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തുറമുഖങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ആക്രമണം. ബന്ദർ പോളിലെ പോർട്ട് പിയറിന് (പിൻഭാഗം) ആഘാതമേറ്റതായി സൂചനയുണ്ട്.
  • അൽബോർസ് & ഇസ്ഫഹാൻ: കരാജിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഇസ്ഫഹാനിലെ 14-ാം ഇമാം ഹുസൈൻ ഡിവിഷന് സമീപവും സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നു.
  • മറ്റ് നഗരങ്ങൾ: ഷിറാസ്, തബ്രീസ്, അഹ്വാസ്, ബുഷെർ എന്നിവിടങ്ങളിലും യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും സ്ഫോടനങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഖുസെസ്താൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു ജലസംഭരണിക്ക് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായതായി പറയപ്പെടുന്നു.

​ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണമാണിതെന്ന് ഇറാൻ ആരോപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. മേഖലയിൽ യുദ്ധം അതീവ ഗുരുതരമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നാണ് ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

