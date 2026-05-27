യുദ്ധം തകർത്തു; ഇറാനിൽ മരുന്ന് ക്ഷാമം അതിരൂക്ഷം: ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾ പോലുമില്ലാതെ രോഗികൾ ദുരിതത്തിൽ

By  Metro Desk May 27, 2026, 12:09 IST
ടെഹ്‌റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തുടരുന്ന യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇറാനിൽ മരുന്ന് ക്ഷാമം അഭൂതപൂർവമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങൾക്കും തുറമുഖങ്ങളിലെ കപ്പൽ ഗതാഗത തടസ്സങ്ങൾക്കും പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് മരുന്നുകളുടെ കടുത്ത ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്നത്.

​കാൻസർ, പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകളും ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും വിപണിയിൽ എങ്ങും കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇറാനിലെ ആശുപത്രികളിൽ പലതും അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളിൽ പോലും ആവശ്യത്തിന് മരുന്നുകളോ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളോ ഇല്ലാതെയാണ് നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:

  • ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധി: യുദ്ധം മൂലം ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കം തടസ്സപ്പെട്ടത് അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതിയെ പൂർണ്ണമായി ബാധിച്ചു.
  • ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം: യുദ്ധത്തിൽ ഇറാന്റെ പല ആരോഗ്യ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾക്കും തകരാർ സംഭവിച്ചതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
  • വിലക്കയറ്റം: ലഭ്യമായ മരുന്നുകൾക്ക് പോലും സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധം വില വർദ്ധിച്ചു.

​യുദ്ധം ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരായ രോഗികളുടെ ജീവനാണ് പന്താടുന്നതെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മാനുഷിക പരിഗണന മുൻനിർത്തി ഇറാനിലേക്ക് അടിയന്തരമായി മരുന്നുകൾ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

