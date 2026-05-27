യുദ്ധം തകർത്തു; ഇറാനിൽ മരുന്ന് ക്ഷാമം അതിരൂക്ഷം: ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾ പോലുമില്ലാതെ രോഗികൾ ദുരിതത്തിൽ
ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തുടരുന്ന യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇറാനിൽ മരുന്ന് ക്ഷാമം അഭൂതപൂർവമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങൾക്കും തുറമുഖങ്ങളിലെ കപ്പൽ ഗതാഗത തടസ്സങ്ങൾക്കും പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് മരുന്നുകളുടെ കടുത്ത ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്നത്.
കാൻസർ, പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകളും ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും വിപണിയിൽ എങ്ങും കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇറാനിലെ ആശുപത്രികളിൽ പലതും അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളിൽ പോലും ആവശ്യത്തിന് മരുന്നുകളോ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളോ ഇല്ലാതെയാണ് നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:
- ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധി: യുദ്ധം മൂലം ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കം തടസ്സപ്പെട്ടത് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതിയെ പൂർണ്ണമായി ബാധിച്ചു.
- ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം: യുദ്ധത്തിൽ ഇറാന്റെ പല ആരോഗ്യ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾക്കും തകരാർ സംഭവിച്ചതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
- വിലക്കയറ്റം: ലഭ്യമായ മരുന്നുകൾക്ക് പോലും സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധം വില വർദ്ധിച്ചു.
യുദ്ധം ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരായ രോഗികളുടെ ജീവനാണ് പന്താടുന്നതെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മാനുഷിക പരിഗണന മുൻനിർത്തി ഇറാനിലേക്ക് അടിയന്തരമായി മരുന്നുകൾ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.