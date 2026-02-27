ലോകം മുള്മുനയില്;ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് സംഘര്ഷം?കപ്പലുകളെ തകര്ക്കാന് ശേഷിയുള്ള ചൈനീസ് മിസൈലുകളുംവരുന്നു
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെ (Strait of Hormuz) കേന്ദ്രീകരിച്ച് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധഭീതി പുകയുന്നു. ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ചൈനീസ് നിർമ്മിത സൂപ്പർസോണിക് കപ്പൽ വിരുദ്ധ മിസൈലുകൾ ഇറാന്റെ കൈവശമെത്തുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ആഗോള വിപണിയെയും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെയും ഒരുപോലെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുകയാണ്.
ഈ വിഷയത്തിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷം
- ലോകത്തിന്റെ എണ്ണപ്പാത: ലോകത്ത് വിപണനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന എണ്ണയുടെയും പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെയും ഏകദേശം 20% കടന്നുപോകുന്നത് ഈ ഇടുങ്ങിയ കടലിടുക്കിലൂടെയാണ്. ഇതിൽ ചെറിയൊരു തടസ്സം പോലും ആഗോള എണ്ണവില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമാകും.
- സൈനികാഭ്യാസം: ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടെ ഇറാൻ ഈ മേഖലയിൽ 'ലൈവ് ഫയർ' സൈനികാഭ്യാസം നടത്തുകയും കപ്പൽ ഗതാഗതം താൽക്കാലികമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അമേരിക്കൻ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾ മേഖലയിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഇത്.
- GPS ജാമിംഗ്: കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കപ്പലുകൾ ഇറാൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ജാമിംഗിനും 'സ്പൂഫിംഗിനും' (GPS ലൊക്കേഷൻ തെറ്റായി കാണിക്കൽ) ഇരയാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇത് കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വൻ ഭീഷണിയാണ്.
ചൈനീസ് 'ഷിപ്പ് കില്ലർ' മിസൈലുകൾ
ഇറാന്റെ നാവിക കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി ചൈനയിൽ നിന്ന് അത്യാധുനിക CM-302 (YJ-12-ന്റെ എക്സ്പോർട്ട് വേർഷൻ) മിസൈലുകൾ വാങ്ങാനുള്ള കരാർ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
- പ്രത്യേകതകൾ: ശബ്ദത്തേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി വേഗതയിൽ (Mach 3) സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ മിസൈലുകൾക്ക് കടൽ ഉപരിതലത്തോട് ചേർന്ന് പറന്ന് ശത്രു കപ്പലുകളുടെ റഡാറുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും.
- ഭീഷണി: യുഎസ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളെപ്പോലും തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഇവ എത്തുന്നതോടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ കൂടുതൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കും.
- വ്യാപ്തി: ഏകദേശം 290 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള ഈ മിസൈലുകൾ വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കൻ നാവികസേനയ്ക്കും മേഖലയിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.
ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വലിയതോതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ പാതയെയാണ്.
- എണ്ണവില വർദ്ധന: എണ്ണ ബാരലിന് 130 ഡോളർ വരെ ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ധനവില കുത്തനെ കൂട്ടാൻ ഇടയാക്കും.
- സുരക്ഷാ ഉത്കണ്ഠ: സമാധാനപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. ഹോർമുസ് വഴി വരുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയും ജാഗ്രതയിലാണ്.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനെതിരെ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതും, ഇറാൻ ചൈനയുമായി സൈനിക സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ലോകത്തെ മറ്റൊരു മഹായുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സൈനിക നീക്കങ്ങളും അവയുണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളും താഴെ വിവരിക്കുന്നു.
1. സൈനിക നീക്കങ്ങൾ: ശക്തിപ്രകടനവും പുതിയ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളും
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം വെറുമൊരു മിസൈൽ യുദ്ധത്തിലൊതുങ്ങില്ല. പുതിയ തരം സൈനിക തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇരുപക്ഷവും പയറ്റുന്നത്:
- ഡ്രോൺ സ്വാം (Drone Swarm): ചൈനീസ് മിസൈലുകൾക്ക് പുറമെ, നൂറുകണക്കിന് ചെറിയ ആത്മഹത്യാ ഡ്രോണുകളെ ഒരേസമയം വിന്യസിച്ച് വലിയ കപ്പലുകളുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ തകർക്കുന്ന തന്ത്രം ഇറാൻ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
- അമേരിക്കയുടെ 'ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് 59': പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാൻ അമേരിക്ക മനുഷ്യരില്ലാത്ത ബോട്ടുകളും (USVs) കടലിനടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്രോണുകളും വലിയ തോതിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- മിസൈൽ ബേസുകൾ: കടലിടുക്കിന് അഭിമുഖമായി ഇറാന്റെ തീരങ്ങളിൽ ഭൂഗർഭ മിസൈൽ നഗരങ്ങൾ (Missile Cities) നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനീസ് നിർമ്മിത CM-302 മിസൈലുകൾ ഇവിടെ വിന്യസിക്കുന്നതോടെ കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും ഇറാന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാകും.
2. സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ: ലോകം നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രതിസന്ധി
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ 'മരണം' എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.
|
മേഖല
|
പ്രത്യാഘാതം
|
എണ്ണവില
|
നിലവിൽ ബാരലിന് 80-90 ഡോളറിലുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഒറ്റയടിക്ക് 150 ഡോളർ കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
|
ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ്
|
യുദ്ധഭീതി മൂലം കപ്പലുകളുടെ ഇൻഷുറൻസ് തുക 500% വരെ വർദ്ധിക്കും. ഇത് എല്ലാ ഇറക്കുമതി സാധനങ്ങളുടെയും വില കൂട്ടും.
|
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ
|
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വളം കയറ്റുമതി തടസ്സപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള കാർഷിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യവില വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും.
|
ഓഹരി വിപണി
|
ആഗോള വിപണികളിൽ വൻ തകർച്ചയുണ്ടാകും. നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് സ്വർണ്ണവില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമാകും.
3. ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ സംഘർഷം നേരിട്ടുള്ള തിരിച്ചടിയാണ്:
- ഇന്ത്യയുടെ 60% എണ്ണ ഇറക്കുമതിയും ഈ പാതയിലൂടെയാണ്.
- ഇന്ത്യൻ നാവികസേന 'ഓപ്പറേഷൻ സങ്കൽപ്' (Operation Sankalp) വഴി മേഖലയിൽ പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
- ചൈന ഈ സംഘർഷത്തെ തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനും അമേരിക്കയുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു നയതന്ത്ര വെല്ലുവിളിയാണ്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ അതീവ നിർണ്ണായകമാണ്. ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ആഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇന്ത്യയായതിനാൽ, ന്യൂഡൽഹി ഈ വിഷയത്തിൽ സജീവമായ ഇടപെടലുകളാണ് നടത്തുന്നത്.
പ്രധാന നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. ഇന്ത്യയുടെ 'സന്തുലിത' നയതന്ത്രം (Balanced Diplomacy)
ഇറാനുമായും അമേരിക്കയുമായും ഒരേസമയം നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ചുരുക്കം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ.
- ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ: ചൈനീസ് മിസൈലുകളുടെ വിന്യാസവും കടലിടുക്കിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ ഇറാനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചബാഹർ തുറമുഖം (Chabahar Port) വഴിയുള്ള വ്യാപാരം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇറാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
- അമേരിക്കയുമായുള്ള സഹകരണം: മേഖലയിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ അമേരിക്ക നയിക്കുന്ന സഖ്യകക്ഷികളുമായി ഇന്ത്യ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നേരിട്ട് സൈനിക സഖ്യത്തിൽ ചേരാതെ 'സ്വതന്ത്രമായ' നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്നത്.
2. 'ഓപ്പറേഷൻ സങ്കൽപ്' (Operation Sankalp)
നയതന്ത്രത്തിനൊപ്പം തന്നെ സൈനികമായ കരുതലോടെയാണ് ഇന്ത്യ നീങ്ങുന്നത്.
- ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം സ്ഥിരമായി പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നു.
- ഇന്ത്യൻ പതാക വഹിച്ച കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിത പാത ഒരുക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇത് ഇറാനും അമേരിക്കയ്ക്കും ഒരുപോലെ നൽകുന്ന സന്ദേശമാണ്—ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നത്.
3. ഖത്തർ, യു.എ.ഇ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ
മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിനായി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും സജീവമാണ്:
- ഖത്തർ: അമേരിക്കയ്ക്കും ഇറാനും ഇടയിലുള്ള പ്രധാന മധ്യസ്ഥനായി ഖത്തർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തടവുകാരെ കൈമാറുന്നതിനും ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനും ഖത്തർ വഴി ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.
- യു.എ.ഇ & സൗദി അറേബ്യ: മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇറാനുമായി ശത്രുതയിലായിരുന്നെങ്കിലും, ഒരു യുദ്ധം തങ്ങളുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് ഇപ്പോൾ ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനാണ് ഇവർ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
4. ചൈനയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ്
ചൈന ഇറാനു ആയുധങ്ങൾ (മിസൈലുകൾ) നൽകുന്നതിലൂടെ മേഖലയിൽ അസ്ഥിരതയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മറുവശത്ത് തങ്ങളുടെ വ്യാപാര കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇറാനു മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുമുണ്ട്. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്.