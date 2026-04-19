ആശങ്കയിലായി ലോകം; ഹോർമുസ് സമാധാനക്കരാർ തകരുന്നു
Apr 19, 2026, 12:24 IST
തെഹ്റാൻ/വാഷിംഗ്ടൺ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം മുറുകുന്നതോടെ ആഗോള എണ്ണ വിപണിയും സുരക്ഷാ മേഖലയും അതീവ ജാഗ്രതയിൽ. അമേരിക്കയുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയില്ലാത്തതും യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ നാവിക ഉപരോധം തുടരുന്നതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇറാൻ കടലിടുക്ക് വീണ്ടും അടച്ചു. ഇതോടെ മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റു.
പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങൾ:
- സമാധാന പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങൽ: ലബനനിലെ വെടിനിർത്തലിനെത്തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കടലിടുക്ക് ഭാഗികമായി തുറന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഉപരോധം പിൻവലിക്കാൻ അമേരിക്ക തയ്യാറാകാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ ഇറാൻ വീണ്ടും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.
- കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം: കടലിടുക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ ടാങ്കറിന് നേരെയും മറ്റ് വിദേശ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയും ഇറാൻ സൈന്യം വെടിയുതിർത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അനുവാദമില്ലാതെ പ്രവേശിക്കുന്ന കപ്പലുകളെ ശത്രുപക്ഷത്തായി കാണുമെന്നാണ് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
- ട്രംപിന്റെ നിലപാട്: ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദീർഘകാല കരാറിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഉപരോധം തുടരുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന്റെ നീക്കത്തെ 'കടൽക്കൊള്ള' എന്നാണ് അമേരിക്ക വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
- ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്ക: ലോകത്തെ എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ 20 ശതമാനത്തോളം കടന്നുപോകുന്ന പാത തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ഇന്ധനവില വർദ്ധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ. ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയടക്കമുള്ള സഹായങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന സമാധാന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതും ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷം തുടരുന്നതും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സാഹചര്യം കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയാണ്. കടലിടുക്ക് പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞാൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അത് വലിയ ആഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.