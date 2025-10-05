പുരാവസ്തു ലോകത്തിന് ആഹ്ലാദം; രാജാക്കന്മാരുടെ താഴ്വരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശവകുടീരങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈജിപ്ത് തുറന്നു
Oct 5, 2025, 00:05 IST
പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നായ 'വാലി ഓഫ് ദി കിംഗ്സി'ലെ (രാജാക്കന്മാരുടെ താഴ്വര) ഏറ്റവും വലിയ ശവകുടീരങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈജിപ്ത് തുറന്നു കൊടുത്തു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഇനി ഈ അത്ഭുതലോകം അടുത്തറിയാം.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- തുറന്ന ശവകുടീരം: തുറന്നുകൊടുത്തത് ഏത് ഫറവോയുടെ ശവകുടീരമാണെന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, രാജാക്കന്മാരുടെ താഴ്വരയിലെ വലുപ്പമേറിയതും സങ്കീർണ്ണവുമായ ശവകുടീരങ്ങളിൽ ഒന്നാണിതെന്നാണ് സൂചന. റാംസെസ് രണ്ടാമന്റെ പുത്രന്മാർക്കായി നിർമ്മിച്ച കെവി 5 (KV5) പോലുള്ള, നൂറിലധികം അറകളുള്ള ശവകുടീരങ്ങൾ ഈ താഴ്വരയിലുണ്ട്.
- ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം: ബി.സി. 16 മുതൽ 11-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള ന്യൂ കിങ്ഡം കാലഘട്ടത്തിലെ (18, 19, 20 രാജവംശങ്ങൾ) ഫറവോമാരെയും രാജ്ഞിമാരെയും അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലമാണിത്.
- ശവകുടീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത: ഈ ശവകുടീരങ്ങൾ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ പുരാണങ്ങളിലെ രംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഭിത്തി ചിത്രങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. പുരാതന ഈജിപ്തുകാരുടെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശവസംസ്കാര രീതികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിലയേറിയ വിവരങ്ങൾ ഇത് നൽകുന്നു.
- വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് ഉത്തേജനം: ഈ പുതിയ ശവകുടീരം തുറന്നതോടെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉണർവ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ടുട്ടൻഖാമന്റെ ശവകുടീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പ്രധാന ശവകുടീരങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖലയാണിത്.
- സംരക്ഷണ നടപടികൾ: കാലക്രമേണയുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വർദ്ധിച്ച എണ്ണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഈർപ്പവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കാരണം ചിത്രങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് തടയാനായി, സംരക്ഷണ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷമാണ് ഈ ശവകുടീരം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു നൽകിയത്.