ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഡംബരമേറിയ വിമാനം; ഖത്തർ സമ്മാനിച്ച പുതിയ എയർഫോഴ്സ് വൺ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടൺ: യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിമാനമായ 'എയർഫോഴ്സ് വൺ' ഇനി പുതിയ നിറത്തിലും അത്യാധുനിക ആഡംബര സൗകര്യങ്ങളോടെയും ആകാശത്തുയരും. ഖത്തർ ഭരണകൂടം അമേരിക്കയ്ക്ക് സമ്മാനമായി നൽകിയ ബോയിംഗ് 747-8 വിമാനം, സുരക്ഷാ-സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ശേഷം പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. മെരിലാൻഡിലെ ജോയിന്റ് ബേസ് ആൻഡ്രൂസ് സൈനിക താവളത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ട്രംപ് പുതിയ വിമാനം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയത്.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിന്റെ അടയാളമായിരുന്ന നേർത്ത നീല (Baby Blue) നിറത്തിന് പകരം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യപ്രകാരം ചുവപ്പ്, വെള്ള, കടുംനീല, സ്വർണ്ണ നിറങ്ങളാണ് പുതിയ വിമാനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിമാനത്തിന്റെ വാൽഭാഗത്ത് അമേരിക്കൻ ദേശീയ പതാകയുടെ മനോഹരമായ ഡിസൈനും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
"ഇതുപോലൊന്ന് ലോകത്ത് ഇനി ഉണ്ടാകില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഡംബരമേറിയ വിമാനമാണിത്. ഒരു സാധാരണ പ്രസിഡന്റും ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ചെയ്യില്ല." - പുതിയ വിമാനത്തെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു.
ബോയിങ് കമ്പനി പുതിയ വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകാൻ വൈകുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തിയെ തുടർന്നാണ് ട്രംപ് ഖത്തർ അമീറുമായി സംസാരിച്ച് ഈ വിമാനം അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാക്കിയത്. ഏകദേശം 400 മില്യൺ ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ഈ ആഡംബര വിമാനം മുമ്പ് ഖത്തർ രാജകുടുംബമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വലിയ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെതിരെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും, നികുതിപ്പണം ലാഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ നേട്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രംപ് വിമർശനങ്ങളെ തള്ളി.
ഈ പുതിയ വിമാനം വരാനിരിക്കുന്ന ജൂലൈ 4-ലെ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളിൽ വാഷിംഗ്ടണിന് മുകളിലൂടെയുള്ള ഫ്ലൈപാസ്റ്റിന് (Flyover) നേതൃത്വം നൽകും. അടുത്ത മാസം തുർക്കിയിൽ നടക്കുന്ന നാറ്റോ ഉച്ചകോടിക്ക് പോകാൻ ട്രംപ് ഈ വിമാനമാകും ഉപയോഗിക്കുക. നിലവിലുള്ള വിമാനങ്ങളേക്കാൾ വേഗതയും കൂടുതൽ ദൂരം ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാതെ പറക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഈ പുതിയ എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിനുണ്ട്.