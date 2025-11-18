'ഈ നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കില്ല': ഫെഡറൽ ഏജന്റുമാർ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് വിലക്കിയ കാലിഫോർണിയക്കെതിരെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു
Nov 18, 2025, 12:05 IST
വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.:
ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് വിലക്കുകയും തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലിഫോർണിയയിലെ പുതിയ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം നിയമനടപടി തുടങ്ങി. ഈ നിയമങ്ങൾ ഫെഡറൽ ഏജന്റുമാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യു.എസ്. നീതിന്യായ വകുപ്പ് (Department of Justice) കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- കേസിന്റെ ലക്ഷ്യം: 'നോ സീക്രട്ട് പോലീസ് ആക്റ്റ്' (No Secret Police Act), 'നോ വിജിലന്റ്സ് ആക്റ്റ്' (No Vigilantes Act) എന്നീ കാലിഫോർണിയൻ നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കേസ്.
- ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ വാദം:
- കാലിഫോർണിയയുടെ ഈ നയങ്ങൾ ഫെഡറൽ സർക്കാരിനോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നു.
- ഈ നിയമങ്ങൾ ഏജന്റുമാർക്ക് അപകട സാധ്യത സൃഷ്ടിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്.
- ഏജന്റുമാരുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പരസ്യമാക്കാനും (Doxing), പൊതുസ്ഥലത്തും ഓൺലൈനിലും ഏജന്റുമാർ നേരിടുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും ഭീഷണികളിൽ നിന്നും അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഈ നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
- ഈ നിയമങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഫെഡറൽ സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ സുപ്രീമസി ക്ലോസിന്റെ (Supremacy Clause) ലംഘനമാണ്.
.
- കാലിഫോർണിയയുടെ നിലപാട്:
- മുഖം മറയ്ക്കുന്ന ഫെഡറൽ ഏജന്റുമാർ ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസ്യതയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് ഗവർണർ ഗാവിൻ ന്യൂസം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വാദിച്ചു.
- ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന് നടിച്ച് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തടയാനും നിയമപാലകരിൽ പൊതുജനത്തിന് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് കാലിഫോർണിയൻ അധികൃതർ പറയുന്നത്.
- മാസ്ക് ധരിച്ച ഫെഡറൽ ഏജന്റുമാർ സംസ്ഥാനത്ത് ഇമിഗ്രേഷൻ റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നിയമനിർമ്മാണം നടന്നത്.
.
- പ്രതികരണം:
- "കാലിഫോർണിയയുടെ നിയമവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ ഫെഡറൽ സർക്കാരിനോട് വിവേചനം കാണിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ഏജന്റുമാർക്ക് അപകടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കില്ല," യുഎസ് അറ്റോർണി ജനറൽ പാം ബോണ്ടി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.