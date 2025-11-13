'ഈ ഭീകരനെ തടയണം' എന്നെഴുതിയ എംബസി; 'നിങ്ങൾക്കെത്ര ഭാര്യമാർ?' എന്ന് ട്രംപ്: സിറിയൻ പ്രസിഡന്റുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ചിരിയും വിവാദവും
വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.—ചരിത്രപരമായ ഒരു നയതന്ത്ര കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സിറിയൻ പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് അൽ-ഷറായുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ ട്രംപ് തമാശ പറഞ്ഞതും ഇരുവരും ചിരിച്ചതും വിവാദമായി. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ യു.എസ്. ഭരണകൂടം 'ഭീകരൻ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് തലയ്ക്ക് 10 മില്യൺ ഡോളർ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സിറിയൻ പ്രസിഡന്റ് അൽ-ഷറാ.
ട്രംപിൻ്റെ ഒഫീസ് സ്റ്റേഷനറിയുടെ പുതിയ പേന സമ്മാനിക്കുന്നതിനിടെ, സമ്മാനമായി നൽകിയ ഒരു ബോട്ടിൽ പെർഫ്യൂമിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ട്രംപ് തമാശയായി ചോദിച്ചത്: "നിങ്ങൾക്കെത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട്?" എന്നായിരുന്നു.
അൽ-ഷറാ "ഒന്ന്" എന്ന് മറുപടി നൽകിയപ്പോൾ, "നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പില്ല" എന്ന് ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ഇരുനേതാക്കളും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.
പഴയ ഭീകരപട്ടികയും ഇപ്പോഴത്തെ ചിരിയും
ഈ സൗഹൃദ സംഭാഷണം, ഒരു കാലത്ത് അൽ-ഖായിദയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന അൽ-ഷറായെ 'മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ജിഹാദിസ്റ്റ്' ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച യു.എസ്. നിലപാടുമായി ചേർത്തുവായിക്കുമ്പോൾ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർത്തുന്നത്.
- വൈറൽ ട്വീറ്റ്: 2017-ൽ സിറിയയിലെ യു.എസ്. എംബസി, അൽ-ഷറായുടെ ചിത്രം സഹിതം 'ഈ ഭീകരനെ തടയണം' ('STOP THIS TERRORIST') എന്ന തലക്കെട്ടോടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്വീറ്റ് ഇപ്പോഴും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ്.
- ട്രംപിൻ്റെ നിലപാട്: എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ട്രംപ് ഭരണകൂടം അൽ-ഷറായ്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്ന ഉപരോധങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും തീവ്രവാദ പട്ടികയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സിറിയൻ പ്രസിഡന്റിനെ 'വളരെ ശക്തനായ നേതാവ്' എന്നാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
സിറിയക്കെതിരായ ഉപരോധങ്ങൾക്ക് യു.എസ്. വീണ്ടും 180 ദിവസത്തേക്ക് ഇളവ് നൽകിയതായും വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.