'ഈ ഭീകരനെ തടയണം' എന്നെഴുതിയ എംബസി; 'നിങ്ങൾക്കെത്ര ഭാര്യമാർ?' എന്ന് ട്രംപ്: സിറിയൻ പ്രസിഡന്റുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ചിരിയും വിവാദവും

വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.—ചരിത്രപരമായ ഒരു നയതന്ത്ര കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സിറിയൻ പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് അൽ-ഷറായുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ ട്രംപ് തമാശ പറഞ്ഞതും ഇരുവരും ചിരിച്ചതും വിവാദമായി. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ യു.എസ്. ഭരണകൂടം 'ഭീകരൻ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് തലയ്ക്ക് 10 മില്യൺ ഡോളർ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സിറിയൻ പ്രസിഡന്റ് അൽ-ഷറാ.

​ട്രംപിൻ്റെ ഒഫീസ് സ്റ്റേഷനറിയുടെ പുതിയ പേന സമ്മാനിക്കുന്നതിനിടെ, സമ്മാനമായി നൽകിയ ഒരു ബോട്ടിൽ പെർഫ്യൂമിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ട്രംപ് തമാശയായി ചോദിച്ചത്: "നിങ്ങൾക്കെത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട്?" എന്നായിരുന്നു.

​അൽ-ഷറാ "ഒന്ന്" എന്ന് മറുപടി നൽകിയപ്പോൾ, "നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പില്ല" എന്ന് ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ഇരുനേതാക്കളും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.

പഴയ ഭീകരപട്ടികയും ഇപ്പോഴത്തെ ചിരിയും

​ഈ സൗഹൃദ സംഭാഷണം, ഒരു കാലത്ത് അൽ-ഖായിദയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന അൽ-ഷറായെ 'മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ജിഹാദിസ്റ്റ്' ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച യു.എസ്. നിലപാടുമായി ചേർത്തുവായിക്കുമ്പോൾ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

  • വൈറൽ ട്വീറ്റ്: 2017-ൽ സിറിയയിലെ യു.എസ്. എംബസി, അൽ-ഷറായുടെ ചിത്രം സഹിതം 'ഈ ഭീകരനെ തടയണം' ('STOP THIS TERRORIST') എന്ന തലക്കെട്ടോടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്വീറ്റ് ഇപ്പോഴും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ്.
  • ട്രംപിൻ്റെ നിലപാട്: എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ട്രംപ് ഭരണകൂടം അൽ-ഷറായ്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്ന ഉപരോധങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും തീവ്രവാദ പട്ടികയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സിറിയൻ പ്രസിഡന്റിനെ 'വളരെ ശക്തനായ നേതാവ്' എന്നാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

​സിറിയക്കെതിരായ ഉപരോധങ്ങൾക്ക് യു.എസ്. വീണ്ടും 180 ദിവസത്തേക്ക് ഇളവ് നൽകിയതായും വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

