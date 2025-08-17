വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.യിലേക്ക് നാഷണൽ ഗാർഡിനെ വിന്യസിച്ച് മൂന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ
വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: അമേരിക്കയുടെ തലസ്ഥാനമായ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.യിലെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിനായി മൂന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ നാഷണൽ ഗാർഡ് സൈനികരെ അയച്ചു. നൂറുകണക്കിന് സൈനികരെയാണ് ഇവർ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.
നഗരത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും, ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവർണർമാർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.യിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഭരണകൂടം ഈ നീക്കത്തെ എതിർക്കുകയും, നഗരത്തിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്തു.
റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ഈ നീക്കം രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. നഗരത്തിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അടുത്തിടെ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഡെമോക്രാറ്റിക് ഭരണകൂടം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരമായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഈ നീക്കത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നു.
ഈ നാഷണൽ ഗാർഡ് സൈനികർ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.യിലെ പ്രാദേശിക പോലീസ് വകുപ്പിന് പിന്തുണ നൽകുകയും, നഗരത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ നീക്കം ഫെഡറൽ ഭരണകൂടവും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കിയേക്കാം.