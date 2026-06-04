ടിയാനൻമെൻ കൂട്ടക്കൊലയുടെ വാർഷികം: ഭൂതകാല തെറ്റുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ ചൈനയോട് തായ്‌വാൻ പ്രസിഡന്റ്

By  Metro Desk Jun 4, 2026, 11:08 IST
Taiwan

തായ്‌പേയ്: 1989-ൽ ബീജിംഗിലെ ടിയാനൻമെൻ ചതുരത്തിൽ നടന്ന ജനാധിപത്യ അനുകൂല പ്രക്ഷോഭകർക്കെതിരെയുള്ള സൈനിക നടപടിയുടെയും കൂട്ടക്കൊലയുടെയും യഥാർത്ഥ ചരിത്രം ചൈനീസ് ജനതയോട് തുറന്നു പറയാൻ ചൈന തയ്യാറാകണമെന്ന് തായ്‌വാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജൂൺ 4-ാം തീയതി ടിയാനൻമെൻ കൂട്ടക്കൊലയുടെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് തായ്‌വാൻ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിലാണ് ചൈനയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശനമുന്നയിച്ചത്.

​സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും ആവശ്യപ്പെട്ട് തെരുവിലിറങ്ങിയ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെയും സാധാരണക്കാരെയും അന്ന് ചൈനീസ് സൈന്യം ടാങ്കുകൾ കയറ്റിയും വെടിവെച്ചും കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കറുത്ത ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതുപോലും ചൈനയിൽ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

​"ഭൂതകാലത്തിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റുകൾ ധീരമായി അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ചൈനീസ് അധികാരികൾ തയ്യാറാകണം. ചരിത്രപരമായ മുറിവുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും ജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ പുരോഗതി ഉണ്ടാകൂ," എന്ന് തായ്‌വാൻ വക്താക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. ചൈനയുടെ ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ തായ്‌വാൻ തങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തായ്‌വാന്റെ ഈ നിലപാട് ചൈനയെ കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

ടിയാനൻമെൻ ചതുരം (1989): ചൈനയിലെ ബീജിംഗിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വലിയൊരു ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു അത്. ജൂൺ 4-ന് ചൈനീസ് സൈന്യം ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്തുകയും ഒട്ടനവധി ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളിലും ഇന്റർനെറ്റിലും ഈ ചരിത്രം ഇന്നും പൂർണ്ണമായി സെൻസർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

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