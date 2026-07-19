യൂഎസ് സർക്കാർ ഫോണുകളിൽ ഇനി ടിക് ടോക് ഉപയോഗിക്കാം; നിരോധനം നീക്കി അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വകുപ്പ്

By  Metro Desk Jul 19, 2026, 11:26 IST
ടിക് ടോക്ക്

അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഔദ്യോഗിക ഫോണുകളിൽ ജനപ്രിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പായ ടിക് ടോക് (TikTok) ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിരോധനം യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് (DOJ) പിൻവലിച്ചു. ആപ്പിന്റെ നിലവിലെ യുഎസ് പതിപ്പ് സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുയർത്തുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഈ നടപടി.

​ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ബൈറ്റ്ഡാൻസിന്റെ (ByteDance) ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്ന ടിക് ടോക്, ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നുവെന്ന ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകളെ തുടർന്നാണ് 2022-ൽ സർക്കാർ ഫോണുകളിൽ നിരോധിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ ടിക് ടോകിന്റെ യുഎസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ 'TikTok USDS' എന്ന പുതിയ സംയുക്ത സംരംഭത്തിന് കീഴിലാക്കി. നിലവിൽ ഇതിന്റെ ഭൂരിഭാഗം ഓഹരികളും അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപകരുടെ കൈവശമാണ്.

​ആപ്പിന്റെ പുതിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഡാറ്റാ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയും മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആശങ്കകൾ ഇല്ലാതാക്കിയതായി യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. എങ്കിലും, ജീവനക്കാരുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കണക്കിലെടുത്ത് ആപ്പ് വേണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം അതത് സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്ക് വിട്ടുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

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