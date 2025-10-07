വ്യാപാരയുദ്ധം; കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി കാർണി ട്രംപുമായി ഓവൽ ഓഫീസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും
കാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഓവൽ ഓഫീസിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ തുടരുന്ന വ്യാപാര യുദ്ധത്തിന്റെ (Trade War) പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് നയതന്ത്രപരമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
സ്റ്റീൽ, അലൂമിനിയം, ഓട്ടോമൊബൈൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാന കനേഡിയൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ അധിക നികുതി (Tariff) എടുത്തു മാറ്റുന്നതിനായി ട്രംപിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ കാർണിക്ക് ഇതൊരു നിർണായക അവസരമാണ്. കാനഡയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നിർണ്ണായകമായ ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ (Free Trade Agreement) അടുത്ത വർഷം പുനരവലോകനം ചെയ്യാനിരിക്കെയാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച.
നേരത്തെ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ, കാനഡയെ 51-ാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി ചേർക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ട്രംപിന്റെ പരാമർശം കാർണി ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. "കാനഡ വിൽപ്പനക്കില്ല" എന്ന് കാർണി പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ, "കാലം തെളിയിക്കും" എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മറുപടി.
വ്യാപാരത്തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി നേരത്തെ പാലിക്കാൻ ഇരുപക്ഷത്തിനും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നിലവിലെ ട്രംപിന്റെ താരിഫ് നയം യുഎസ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ പണപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമാവുകയും യുഎസ് ട്രഷറിയിലേക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ അധിക നികുതിയായി എത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തൻ്റെ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളൊന്നും ട്രംപ് നൽകിയിട്ടില്ല. പരമ്പരാഗത സഖ്യകക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉലഞ്ഞ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.