ഈജിപ്തിൽ തീവണ്ടികൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു; നാല് മരണം: 88 പേർക്ക് പരിക്ക്
ഈജിപ്തിലെ ഗീസ ഗവർണറേറ്റിൽ രണ്ട് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 88 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കെയ്റോയ്ക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള അൽ-അയ്യാത്ത് (Al-Ayyat) പ്രദേശത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്.
ഗീസയിൽ നിന്ന് ഫയൂമിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ട്രെയിൻ, കെയ്റോയിൽ നിന്ന് അസ്വാനിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന മറ്റൊരു ട്രെയിനിന്റെ പിന്നിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ട്രെയിനിന്റെ നിരവധി ബോഗികൾ പാളം തെറ്റി.
അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഡസൻ കണക്കിന് ആംബുലൻസുകളും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിക്കേറ്റവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അൽ-സിസി ഉത്തരവിട്ടു. വീഴ്ച വരുത്തിയവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.