റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തീവണ്ടി പാത!; പാകിസ്താനും അഫ്ഗാനിസ്താനും വഴി പുതിയ റെയിൽ പദ്ധതിയുമായി ഉപപ്രധാനമന്ത്രി മററ്റ് ഖൂസ്നൂലീൻ
മോസ്കോ/ന്യൂഡൽഹി: സമുദ്ര വ്യാപാര പാതകളിലെ സംഘർഷങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും മറികടക്കാൻ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കും നേരിട്ട് റെയിൽ പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്ന് റഷ്യൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി മററ്റ് ഖൂസ്നൂലീൻ (Marat Khusnullin) അറിയിച്ചു. റഷ്യൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ 'ടാസിന്' (TASS) നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ സുപ്രധാന നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലും (Strait of Hormuz) ബോസ്ഫറസ് കടലിടുക്കിലും (Bosphorus) നിലനിൽക്കുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും സുരക്ഷാ ഭീഷണികളും കാരണം കടൽമാർഗ്ഗമുള്ള വ്യാപാരം തടസ്സപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത മുൻനിർത്തിയാണ് മോസ്കോ ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടുന്നത്.
ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റെയിൽ പാത:
തുർക്ക്മെനിസ്താൻ, ഇറാൻ, അഫ്ഗാനിസ്താൻ, പാകിസ്താൻ എന്നിവയിലൂടെ കടന്നുപോയി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കും എത്തുന്ന ചരക്ക് റെയിൽ പാതയാണ് പ്രധാനമായും റഷ്യയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകുന്ന ഏത് ബദൽ മാർഗ്ഗവും റഷ്യയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമാണെന്ന് ഖൂസ്നൂലീൻ വ്യക്തമാക്കി.
പശ്ചാത്തലം:
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ രൂക്ഷമായ സൈനിക സംഘർഷങ്ങളും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗത തടസ്സങ്ങളുമാണ് റഷ്യയെ കരമാർഗ്ഗമുള്ള ഇത്തരം അതിബൃഹത്തായ ചരക്ക് ഇടനാഴികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
പ്രസ്തുത പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ, അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികൾ കടന്നുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരത്തിലും ചരക്ക് നീക്കത്തിലും വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് ഇത് വഴിതെളിക്കും. എന്നാൽ സാങ്കേതികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വിവിധ വെല്ലുവിളികളും അഫ്ഗാനിസ്താൻ, പാകിസ്താൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള തന്ത്രപ്രധാന സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്.